Das ist aktuell

Spitalzentrum Unterwallis stösst an Kapazitätsgrenze, 26.10.: «Die Situation ist kritisch», sagt Eric Bonvin, Direktor des Spitalzentrums des französischsprachigen Wallis. Erste Covid-Patientinnen und -Patienten hätten bereits in das Spitalzentrum Oberwallis verlegt werden müssen. «Wir schauen nun mit weiteren Spitälern, ob auch sie Patienten von uns aufnehmen können», so Bonvin. Er denkt dabei auch an andere Gesundheitseinrichtungen im Kanton Wallis. So werden beispielsweise private Kliniken umgerüstet, um Covid-Patienten aufnehmen zu können.

Das gilt

Im Kanton gelten die vom Bundesrat angeordneten Bestimmungen.

Anders als in der schweizweiten Regelung ist die abendliche Sperrstunde im Kanton Wallis bereits um 22 Uhr und nicht erst um 23 Uhr.

Auch bei den Ansammlungen von Personen ist die Walliser Regierung strenger als der Bundesrat. Im Wallis sind öffentliche und private Veranstaltungen und Aktivitäten mit mehr als zehn Menschen untersagt. Auch gilt ein Versammlungsverbot für mehr als zehn Personen im öffentlichen Raum.

Weiter bleiben im Kanton Wallis öffentlich zugängliche Einrichtungen wie etwa Kinos, Theater, Konzertsäle oder Museen geschlossen.