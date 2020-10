Das ist aktuell

So reagiert Zürich, 28.10.20: Zürich ist berühmt für sein Nachtleben und sein Kulturangebot – Sperrstunde, Grossveranstaltungsverbot oder die Schliessung der Discotheken treffen hier viele. Die Zürcher Bar- und Clubkommission zeigt trotzdem Verständnis, fordert aber finanzielle Hilfe. Ähnlich klingt es aus der Gastronomie.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa will den Entscheid des Bundesrats akzeptieren, er fordert jedoch, dass der Sport ähnlich unterstützt wird wie die Kultur. Kulturbetriebe wie die Zürcher Tonhalle oder das Casinotheater Winterthur schliessen bis Ende November, weil sich der Betrieb für nur 50 Besucher nicht lohne.

Innerlich leer fühlt sich Hallenstadion-Direktor Philipp Musshafen: «Wir haben nur Ausgaben und es kommt kein Geld rein.» Er rechnet mit Konzertabsagen bis Mitte 2021 und sagt: «Ich verstehe, dass der Bund etwas tun muss, hinterfrage aber das Verbot von Grossveranstaltungen.» Statt im Hallenstadion, in dem es ein durchdachtes Schutzkonzept gebe, würden viele Leute Fussball- und Eishockeymatches nun im privaten Rahmen schauen – in Gruppen, ohne Maske und Abstand.

Das gilt

Im Kanton gelten die vom Bundesrat angeordneten Bestimmungen.

Der Kanton Zürich geht mit seiner geltenden Verordnung nur in wenigen Punkten über die Bundesregelung hinaus, so in etwa bei der Erhebung der Kontaktdaten in den Restaurants. Bei den Vorschriften im Prostitutionsgewerbe allerdings besteht ein wesentlicher Unterschied. Hier müssen Freier zweifelsfrei anhand eines amtlichen Ausweises identifiziert werden. Zudem sind die Anbietenden der Prostitution verpflichtet, die Mobiltelefonnummer zu verifizieren. Das sieht der Bund so nicht vor.