Die Nachbeschaffung der Mittelstrecken-Lenkwaffen werde erst in den 2040er-Jahren erfolgen, schreibt ein Armasuisse-Sprecher. Bis dahin sollen die F-35 mit den Amraam-Lenkwaffen der F/A-18 Hornet fliegen. Diese Amraam-Lenkwaffen wurden in den Jahren 2011 und 2017 beschafft. Damit kann die Armasuisse die Lenkwaffen aus den eigentlichen Beschaffungskosten rausnehmen und zu den Gesamtkosten über die gesamte Lebensdauer rechnen. Die Schweizer Luftwaffe wird also in den 2030er-Jahren zwar einen neuen Jet fliegen, allerdings mit Waffen aus den 2010er-Jahren.