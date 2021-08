Die Methodik wurde Ende der Siebzigerjahre vom amerikanischen Mathematiker Thomas Saaty entwickelt. Sie stammt aus der sogenannten Operations Research.



Zentral bei der Methodik ist die paarweise Bewertung der Kriterien und der Alternativen, der Angebote. Dabei nutzt sie nicht eine Notenskala wie in der Schule, sondern vergleicht immer zwei Angebote miteinander. Sind sie gleich, erhalten beide einen Punkt. Ist ein Angebot leicht besser, erhält es zwei oder gar drei Punkte. Das ist eine Verdoppelung oder Verdreifachung der Punktzahl.



SRF News hat versucht, unabhängige AHP-Expertinnen und -Experten in der Schweiz zu finden. An der ETH Zürich, an Fachhochschulen und Universitäten gibt es Fachleute für Operations Research. Aber niemand sah sich in der Lage, zu AHP Auskunft zu geben.



Für den Mathematiker, Wirtschaftsjuristen und Beschaffungsexperten Thomas Ferber ist AHP dann eine sinnvolle Methodik, wenn nicht messbare, subjektive Dinge bewertet werden wie zum Beispiel Ästhetik, Geschmack, Ideen oder Konzepte.



Bei der Bewertung von komplexen technischen Systemen in einem öffentlichen Vergabeverfahren sei AHP ungeeignet, sagt Thomas Ferber. Die Punkteskala von eins bis neun lasse zu wenig Differenzierung und Genauigkeit zu. Es gebe einen zu grossen Informationsverlust, der zu Bewertungsverzerrungen führen könne.



Die Hauptkritik an der AHP-Methode ist die sogenannte Rangfolgeveränderung («Rank Reversal»). Dieses Phänomen kann auftreten, wenn zusätzliche Angebote in die Bewertung aufgenommen werden oder sich ein Anbieter zurückzieht. So könnten sich zum Beispiel die Erst- und Zweitplatzierten ihre Ränge vertauschen, ohne dass sich ihre Angebote qualitativ verändert haben.