Auch für die SP kam die Ankündigung des Rücktritts von Simonetta Sommaruga überraschend. Die Partei hat nur noch knapp einen Monat Zeit für die Nomination von Kandidatinnen. Klar ist aber, dass eine Frau gewählt werden muss. «Wir sind die Partei der Gleichstellung. Wir haben seit Jahren eine Zweiervertretung von Mann und Frau im Bundesrat und wollen das auch weiterhin so machen», betonte Co-Präsidentin Mattea Meyer. Sie selber nahm sich bereits aus dem Rennen.

Alle Kandidatinnen aus allen Sprachregionen würden akzeptiert, sagte SP-Fraktionschef Roger Nordmann. Die SP-Fraktions- und Parteileitung will bis zum 27. November der Bundesversammlung ein Wahlticket mit zwei Frauen vorschlagen. Die Ersatzwahl findet am 7. Dezember statt. Den zweiten Sitz im Bundesrat sollte die SP halten können, denn Grüne und Grünliberale verzichten auf einen Angriff.

Legende: Nach dem angekündigten Rücktritt von Simonetta Sommaruga (SP) und Ueli Maurer (SVP) müssen am 7. Dezember zwei Sitze im Bundesrat neu besetzt werden. SRF Newsdesign

Sie überlegen sich eine Kandidatur

Als grösste Favoritin für Sommarugas Nachfolge wird aktuell die Basler Ständerätin und frühere Regierungsrätin Eva Herzog genannt. Sie war vierzehn Jahre lang Basler Finanzdirektorin und seit 2019 im Ständerat. Herzog schliesst eine Kandidatur nicht aus, wie sie der Agentur Keystone-SDA bestätigte. Im Moment könne sie aber nicht mehr sagen. Für Herzog wäre es aber höchste Zeit für eine Bundesratsvertretung aus der Nordwestschweiz.

Ins Rennen steigen könnte auch die Berner Regierungsrätin Evi Allemann. Allemann teilte am Donnerstag in einem Statement mit: «Die Frage einer Bundesratskandidatur kommt überraschend und stellt sich mir seit gestern zum ersten Mal so konkret. Ich bin sehr gerne Regierungsrätin, werde mir nun aber eine Bundesratskandidatur sorgfältig und in Absprache mit Familie und Partei überlegen.»

Eine Kandidatur prüfen will auch die Zürcher Nationalrätin Min Li Marti. Es sei ein spannendes Amt: «Es ist zeitlich und inhaltlich streng, aber bietet grosse Gestaltungsmöglichkeiten. Ich werde eine Kandidatur in Ruhe prüfen.»

Noch keine Stellungnahme

Eine weitere Favoritin ist die jurassische Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider. Sie war dreizehn Jahre lang im Kanton Jura Erziehungsdirektorin. Im Ständerat seit 2019 präsidiert sie die wichtige Umwelt- und Energiekommission. Sie wollte noch keine Stellung nehmen, teilte sie mit.

Zum Favoritinnenkreis gezählt wird zudem die Bernerin Flavia Wasserfallen. Die ehemalige Co-Generalsekretärin der SP ist seit 2018 im Nationalrat. Von ihr gab es zu einer Kandidatur keinen Kommentar.

Auch der Name der ehemaligen Aargauer Ständerätin Pascale Bruderer ist im Gespräch. Sie hat sich bisher noch nicht geäussert.

Mögliche Kandidatinnen aus der Romandie sind zudem die Waadtländer Staatsrätin und ehemalige Nationalrätin Rebecca Ruiz sowie die Waadtländer Staatsrats-Präsidentin Nuria Gorrite.

Die SP-Kandidatinnen für die Bundesratswahl

Bild 1 / 17 Legende: Unter den Favoritinnen: Eva Herzog Ganz vorne mit dabei für Sommarugas Nachfolge ist die Basler Ständerätin und frühere Regierungsrätin Eva Herzog. Seit 2019 im Ständerat, war sie zuvor 14 Jahre lang Basler Finanzdirektorin. Sie schliesst eine Kandidatur nicht aus. KEYSTONE / GEORGIOS KEFALAS Bild 2 / 17 Legende: Unter den Favoritinnen: Elisabeth Baume-Schneider Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider war 13 Jahre lang im Kanton Jura Erziehungsdirektorin. Im Ständerat seit 2019, präsidiert sie die wichtige Umwelt- und Energiekommission. KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE Bild 3 / 17 Legende: Unter den Favoritinnen: Flavia Wasserfallen Die Berner Nationalrätin Flavia Wasserfallen war Co-Generalsekretärin der SP. Sie ist als Ständeratskandidatin für die Wahlen 2023 nominiert und überlegt sich die Kandidatur für den Bundesrat. Sie wolle aber zuerst Gespräche mit ihrer Familie und der Partei führen, sagt sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. KEYSTONE / Anthony Anex Bild 4 / 17 Legende: Im Gespräch: Evi Allemann Evi Allemann ist Regierungsrätin im Kanton Bern und zuständig für Inneres und Justiz. KEYSTONE / Anthony Anex Bild 5 / 17 Legende: Im Gespräch: Ursula Schneider Schüttel Die Freiburger SP-Nationalrätin sagt: «Ich war 21 Jahre in der Exekutive – und die Arbeit gefällt mir sehr. Weil Bundesrat Alain Berset bereits aus dem Kanton Freiburg ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich eine Chance hätte. Aber wenn die Partei mich anfragen würde, würde ich es machen.» Keystone Bild 6 / 17 Legende: Im Gespräch: Min Li Marti Die Zürcher Nationalrätin Min Li Marti überlegt sich eine Kandidatur. Sie ist seit 2015 im Parlament und Mitglied der Kommission für Rechtsfragen und der sicherheitspolitischen Kommission. Keystone Bild 7 / 17 Legende: Im Gespräch: Nuria Gorrite Nuria Gorrite ist SP-Staatsrätin in der Waadt. Sie überlegt sich nach zehn Jahren in der Waadtländer Exekutive eine Bundesratskandidatur. Keystone Bild 8 / 17 Legende: Im Gespräch: Tanja Soland Tanja Soland ist Regierungsrätin des Kantons Basel-Stadt. Die Juristin ist Vorsteherin des Finanzdepartements. Sie überlegt sich eine Kandidatur. Keystone Bild 9 / 17 Legende: Im Gespräch: Rebecca Ruiz Rebecca Ruiz ist spanisch-schweizerische Doppelbürgerin, studierte Sozialwissenschaften und ist Juristin. 2019 wurde sie als Staatsrätin des Kantons Waadt gewählt und ist Vorsteherin des Departements für Gesundheit und Soziales. Davor war sie ab 2014 im Nationalrat. KEYSTONE / Valentin Flauraud Bild 10 / 17 Legende: Im Gespräch: Céline Widmer Céline Widmer ist SP-Nationalrätin aus Zürich. Auch sie überlegt sich eine Kandidatur. Keystone Bild 11 / 17 Legende: Im Gespräch: Edith Graf-Litscher Edith Graf-Litscher ist SP-Nationalrätin aus Thurgau. Auch sie überlegt sich eine Kandidatur. Keystone Bild 12 / 17 Legende: Im Gespräch: Nadine Masshardt Nationalrätin Nadine Masshardt ist seit 2013 Mitglied des Nationalrats und Vizepräsidentin der SP-Bundeshausfraktion. KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE Bild 13 / 17 Legende: Im Gespräch: Sarah Wyss Sarah Wyss ist SP-Nationalrätin aus Basel-Stadt: «Ich schliesse eine Kandidatur nicht aus, aber überlege es mir auch nicht proaktiv.» Keystone Bild 14 / 17 Legende: Verzicht: Priska Seiler Graf Priska Seiler Graf ist Real- und Oberschullehrerin und Ballettpädagogin. Seit 2015 sitzt sie für den Kanton Zürich im Nationalrat. Sie teilte mit, sich auf ihre Kandidatur für den Zürcher Regierungsrat konzentrieren zu wollen. KEYSTONE / Peter Klaunzer Bild 15 / 17 Legende: Verzicht: Jacqueline Fehr Jacqueline Fehr strebt 2023 eine Wiederwahl als Regierungsrätin im Kanton Zürich an. 2010 war sie bereits einmal Kandidatin für den Bundesrat, unterlag aber damals Simonetta Sommaruga. Fehr verzichtet aktuell auf eine Kandidatur. KEYSTONE / ENNIO LEANZA Bild 16 / 17 Legende: Verzicht: Marina Carobbio Guscetti Marina Carobbio Guscetti hat Medizin studiert und ist seit 2007 im Nationalrat, den sie 2019 präsidierte. Seit März 2008 ist sie Vizepräsidentin der SP Schweiz. 2019 wurde sie in den Ständerat für den Kanton Tessin gewählt. Für den Bundesrat hat sie sich aus dem Rennen genommen. KEYSTONE / Alessandro della Valle Bild 17 / 17 Legende: Verzicht: Barbara Gysi Barbara Gysi ist Sekundarschullehrerin für Biologie und Geografie und bildete sich weiter als Sozialpädagogin. Von 2012 bis 2021 war sie Vizepräsidentin der SP Schweiz. Für den Bundesrat steht sie nicht zur Verfügung. Sie will in den Ständerat. KEYSTONE / Peter Klaunzer

Sie treten nicht an

Für die Berner Nationalrätin Nadine Masshardt kommt eine Kandidatur zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage. Ein Exekutivamt würde sie zwar reizen, sagte sie. «Doch das Amt der Bundesrätin mit der dafür nötigen Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen», erklärte sie.

Nathalie Christen über Kandidatinnen aus der Westschweiz Box aufklappen Box zuklappen Mit Alain Berset (SP) und Guy Parmelin (SVP) sitzen bereits zwei Westschweizer im Bundesrat. Frage an SRF-Bundeshausredaktorin Natalie Christen: Wie realistisch ist eine lateinische Bundesrätin? «Es ist gut möglich, dass eine welsche Frau auf dem SP-Ticket landet. Aber dass das Parlament, das am Schluss die Wahl trifft, eine Frau aus der Romandie wählt, halte ich zurzeit für eher unwahrscheinlich. In diesem Fall würden die Romandie und Tessin eine Mehrheit bilden im Bundesrat. Ich glaube eher nicht, dass das Parlament dies möchte, solange es eine gute Deutschschweizer Kandidatur gibt.»

Die ehemalige Berner Stadträtin und Nationalrätin Ursula Wyss teilte am Donnerstag gegenüber SRF mit, nicht zur Verfügung zu stehen. Der Rückzug aus der Berner Stadtregierung per Ende 2020 sei für sie auch ein Rückzug aus der Politik gewesen.

Ihren Verzicht bekannt gegeben hat auch die Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr. Der Regierungsrat bleibe ihre grosse Leidenschaft, teilte sie auf Twitter mit.

Dies gilt auch für Nationalrätin Priska Seiler Graf (ZH) – auch sie steht nicht zur Verfügung. Seiler Graf strebt aktuell einen Sitz in der Zürcher Kantonsregierung an.

Auch die St. Galler Nationalrätin Barbara Gysi verzichtet. Sie strebt die Nachfolge von Ständerat Paul Rechsteiner an, der Ende Jahr zurücktritt.

Nicht antreten für die Nachfolge Sommarugas will ausserdem die Tessiner Ständerätin Marina Carobbio Guscetti.

