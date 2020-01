SVP-Präsidentin oder SVP-Präsident – ein Amt mit viel Einfluss, aber auch mit viel Arbeit und wenig Lohn. Kein Wunder, gab es bis jetzt nur Absagen für den Posten. Jetzt gibt es immerhin einen ersten Namen: Alfred Heer will die Nachfolge von Albert Rösti antreten.

Die grösste kantonale Sektion – die Zürcher SVP – hat den 58-jährigen Nationalrat am Dienstagnachmittag offiziell nominiert. SRF-Redaktor Iwan Santoro traut Heer gute Chancen zu, die Wahl Heers hänge aber entscheidend von den weiteren Mitkandidaten ab.

SRF News: Was spricht für Heer, was gegen ihn?

Iwan Santoro: Für Alfred Heer spricht sicher seine grosse Politerfahrung. Er war Zürcher Gemeinderat, dann Kantonsrat und jetzt seit 12 Jahren im Nationalrat. Heer spricht auch sehr gut französisch und italienisch. Zudem war er sieben Jahre lang erfolgreicher Präsident der kantonalen Zürcher SVP – der grössten und einflussreichsten SVP Sektion.

Schweiz-italienischer Doppelbürger Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Alfred Heer gehörte von 1994 bis 1998 dem Gemeinderat von Zürich an, von 1995 bis 2008 dem Kantonsrat des Kantons Zürich. Er ist seit den Wahlen 2007 Mitglied im Nationalrat. Von April 2009 bis April 2016 war er Präsident der SVP des Kantons Zürich.Er ist Präsident des Bundes der Steuerzahler. Seit 2011 ist er Mitglied der Schweizer Delegation im Europarat, seit Januar 2016 Präsident der Schweizer Delegation. Heer ist schweizerisch- italienischer Doppelbürger.

Heer ist zudem bei der Basis beliebt, er ist hemdsärmelig, ein Kleingewerbler der nahe an den Leuten ist, und er hat die nötige Distanz zur Goldküste. Letzteres spricht aber auch gegen ihn. Er ist kein Intimus von Christoph Blocher. Heer hat sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch gegenüber Blocher geäussert. Und auch gegen die nationale Parteileitung. So betitelte er die nationalen Wahlkampagnen auch schon als «gaga» – beispielsweise den Willi-Song bei den vorletzten Wahlen. Auch vom Apfel-Wurm-Plakat distanzierte sich Heer. Zudem kann er manchmal aufbrausend und unwirsch sein – das kommt nicht überall gut an.

Was würde ein SVP-Parteipräsident Heer für die nationale Politik bedeuten?

Nach aussen ist Heer sicher kein zweiter Rösti. Er wird nicht so konziliant auftreten, sondern gegenüber politischen Gegnern oder Medien härtere Worte wählen – das kann aber der SVP auch nützen. Intern könnte er mehr auf Ausgleich setzen – Heer sagte unlängst gegenüber dem «Blick», dass es nichts bringe, SVP-Leute einfach zusammenzustauchen.

Sollte Marcel Dettling antreten, dürfte es für Alfred Heer eng werden.

Heer ist auch zuzutrauen, dass er die Partei inhaltlich breiter aufstellen wird. Also nicht nur auf die Europa- oder Flüchtlingsfrage setzen. Dies hatte Heer ja in der Vergangenheit kritisiert. Heer würde vermehrt auch wieder Themen wie AHV und Krankenkassenprämien auf die politische Agenda setzen.

Heer ist der einzige Kandidat, der sich bisher gemeldet hat. Ist er so gut wie gewählt?

Nein, das würde ich nicht sagen. Beispielsweise halten sich der Berner Ständerat Werner Salzmann oder der Schwyzer Nationalrat Marcel Dettling noch bedeckt. Dieser will frühestens nächsten Freitag, also kurz vor Ablauf der Eingabefrist bekannt geben, ob er antritt. Und sollte der Schwyzer Bauer antreten, dürfte es für den Zürcher Heer eng werden. Zwar hat Dettling viel weniger Erfahrung – gilt aber als parteiintern sehr beliebt. Mit seinem bäuerlichen Hintergrund wird er auch als der neue Toni Brunner bezeichnet. Vielleicht ist er auch besser kontrollierbar von den SVP Granden als Alfred Heer. Dass das Rennen noch nicht gelaufen ist, zeigt die Medienmitteilung, welche die SVP Zürich verschickt hat. Darin heisst es, dass man sich überlege, noch weitere Kandidaten nachzureichen. Freitagmitternacht läuft die Eingabefrist für die Kandidaten ab. Dann wird man mehr wissen.

