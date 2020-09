Wegen steigender Corona-Zahlen: Der Kanton Bern will so rasch wie möglich das Drive-in-Testzentrum wiedereröffnen.

Im Kanton Bern steigt die Zahl der auf das Coronavirus positiv getesteten Personen. Die Kantonsregierung will deshalb in den nächsten Wochen auf dem Berner Messegelände ein Drive-in-Testzentrum einrichten, bei dem man direkt mit dem Auto vorfahren und sich im Fahrersitz testen lassen kann. Das bestätigt der Sprecher der Gesundheitsdirektion, Gundekar Giebel, auf Anfrage von SRF News. Die Regierung habe einen Kredit von 800'000 Franken bewilligt.

Wie funktioniert das Testzentrum? Legende: Keystone Alle Personen mit Corona-Verdacht können sich im Drive-In-Zentrum testen lassen. Eine Zuweisung durch den Arzt ist nicht nötig. Nur mit dem Auto wird man zugelassen – Fussgänger, Velofahrerinnen und Motorradfahrer werden aus Sicherheitsgründen nicht bedient. Das Ergebnis wird den Getesteten nach ein paar Stunden mitgeteilt.

Ein solches Testzentrum in der Stadt Bern gab es schon von April bis Ende Juni. An Spitzentagen wurden über 300 Tests durchgeführt. Es handelte sich damals um das erste, grosse Testzentrum in der Schweiz. Derzeit gibt es keine anderen vergleichbaren Anlagen.

Der Kanton macht es nicht allein

«Wir müssen Spitäler und Notfallzentren entlasten», sagt Sprecher Gundekar Giebel. «Spätestens im Winter wird das Virus aktiver, deshalb soll das Zentrum bald aufgebaut sein.» Der Kanton Bern organisiert nun den Aufbau und die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen.