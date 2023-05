Eigentlich könnte er seinen Ruhestand geniessen. Doch er kümmert sich um die medizinischen Anliegen der rund 340 Ukrainerinnen und Ukrainer im Kanton Glarus, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflüchtet sind.

Legende: Der Hausarzt Martin Bendel bietet seit Ostern in Schwanden Sprechstunden für Geflüchtete an. Die Praxis ist an einem Tag pro Woche geöffnet. SRF / Karin Kobler