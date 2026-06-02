Der Bauer habe die Inspektoren zudem beleidigt und sie von ihrer Arbeit abgehalten.

Im Sommer 2025 wollten Beamte des Kantons Waadt den Betrieb eines Bauern kontrollieren. Bei der Kontrolle habe der Landwirt verschmutztes Stroh und Mist auf das Fahrzeug geschüttet und es damit vollständig zerstört.

Legende: Zwei Mal habe der Bauer Mist und Stroh auf das Fahrzeug des Inspektors geschüttet. (Symbolbild) IMAGO / Martin Wagner

Laut der Zeitung «La Côte» wurde der Landwirt aus der Waadtländer Region La Côte zu einer Freiheitsstrafe von 160 Tagen auf Bewährung verurteilt.

Der Landwirt habe die Beamten zudem bedroht, wie die Zeitung unter Verweis auf einen Strafbefehl schrieb. Demnach befand die Staatsanwaltschaft den Landwirt wegen Sachbeschädigung, Bedrohung von Beamten, Behinderung einer Amtshandlung und Missachtung einer behördlichen Anordnung für schuldig.