 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kanton Wallis Zug entgleist in Goppenstein VS – mehrere Verletzte vermutet

16.02.2026, 08:05

Teilen
  • In Goppenstein im Kanton Wallis ist um circa 7 Uhr ein Zug entgleist.
  • Die Kantonspolizei vermutet verletzte Personen, wie sie auf der Plattform X mitteilte.
  • Als Grund für die Unterbrechung in Goppenstein nennen die SBB und die BLS eine Lawine.

Die Kantonspolizei Wallis bestätigt gegenüber SRF, dass der Einsatz laufe, zur Anzahl der verletzten Personen kann sie noch nichts sagen. Weitere Informationen würden folgen.

Wie die SBB und die BLS mitteilen, gibt es zwischen Goppenstein und Brig einen Unterbruch. Der Grund dafür sei eine Lawine. Die Einschränkung dauere bis mindestens 16 Uhr. Betroffen sei die Linie RE1.

Verschneite Strasse und Eisenbahnlinie in winterlicher Landschaft.
Legende: Die Verladestation in Goppenstein VS. BLS Webcam

+++Mehr folgt+++

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)