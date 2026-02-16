In Goppenstein im Kanton Wallis ist um circa 7 Uhr ein Zug entgleist.

Die Kantonspolizei vermutet verletzte Personen, wie sie auf der Plattform X mitteilte.

Als Grund für die Unterbrechung in Goppenstein nennen die SBB und die BLS eine Lawine.

Die Kantonspolizei Wallis bestätigt gegenüber SRF, dass der Einsatz laufe, zur Anzahl der verletzten Personen kann sie noch nichts sagen. Weitere Informationen würden folgen.

Wie die SBB und die BLS mitteilen, gibt es zwischen Goppenstein und Brig einen Unterbruch. Der Grund dafür sei eine Lawine. Die Einschränkung dauere bis mindestens 16 Uhr. Betroffen sei die Linie RE1.

Legende: Die Verladestation in Goppenstein VS. BLS Webcam

+++Mehr folgt+++