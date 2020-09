Zürich hat in den letzten zwölf Monaten sein Grund- und Trinkwasser auf Rückstände des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil untersucht.

Beim Grundwasser überschreiten die Rückstände vielerorts den vorgeschriebenen Höchstwert.

Der zuständige Baudirektor Martin Neukom sieht Handlungsbedarf.

Zuerst die Entwarnung: Wer im Kanton Zürich Trinkwasser zu sich nehmen möchte, kann dies laut dem Kanton bedenkenlos tun. «Wir haben eine sehr gute Trinkwasser-Qualität», so Natalie Rickli. Zwar zeigen Messungen, dass 20 Prozent des Trinkwassers zu viele Chlorothalonil-Rückstände enthalten – der Höchstwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter wird überschritten.

Was ist Chlorothalonil? Textbox aufklappen Textbox zuklappen Legende: Keystone Seit den 1970er-Jahren wurde Chlorothalonil in der Landwirtschaft als Fungizid eingesetzt. Der Wirkstoff schützt Getreide, Gemüse und Weinreben vor Pilzbefall. Das Pflanzenschutzmittel kam aber auch bei Rasenflächen, Blumen, Sträuchern oder Zierpflanzen zum Einsatz. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit beurteilt das Fungizid als «wahrscheinlich krebserregend». Seit Anfang 2020 ist der Einsatz von Chlorothalonil in der Schweiz deshalb verboten.

Dieser gesetzliche Höchstwert sei allerdings sehr tief angesetzt, so die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli. Das Wasser, welches den Wert leicht übersteige, sei nicht gesundheitsschädigend. Dennoch sind Massnahmen nötig: So werten betroffene Gemeinden das Trinkwasser beispielsweise auf, indem sie sauberes Wasser beimischen.

Anders als beim Trinkwasser überschreiten beim Grundwasser 60 Prozent der entnommenen Proben den Grenzwert. Laut dem zuständigen Baudirektor Martin Neukom sind die Werte bedenklich und eindeutig zu hoch. «Der grosse Alarm ist aus meiner Sicht zwar deutlich verfehlt», sagt Neukom. «Zu sagen, wir machen nichts, wäre aber nicht angezeigt».

Der Kanton kann beim Grundwasserschutz allerdings nur präventiv handeln. Denn Pestizid-Rückstände bleiben teilweise jahrzehntelang im Grundwasser - selbst wenn ein Pflanzenschutzmittel längst nicht mehr eingesetzt wird.

«Deshalb ist es so wichtig, dass solche Stoffe gar nicht erst in die Umwelt gelangen», so Neukom. Deshalb unterstützt der Kanton unter anderem ein Projekt, welches den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft reduzieren will.