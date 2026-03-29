Der Sozialdemokrat Roger Nordmann hat das Rennen um den Sitz im Waadtländer Staatsrat für sich entschieden.

Er setzte sich im zweiten Wahlgang gegen seinen SVP-Gegenspieler Jean-François Thuillard durch.

Obwohl er bei den Wahlergebnissen zunächst zurücklag, hat Roger Nordmann seinen Rückstand in den Städten aufgeholt. In seiner Heimatstadt Lausanne erhielt der ehemalige Nationalrat 66 Prozent der Stimmen, was einem Vorsprung von rund 9000 Stimmen entspricht.

Legende: Roger Nordmann gewinnt den Sitz im Waadtländer Staatsrat deutlich. (29.03.2026) Keystone/Jean-Christophe Bott

Auch in Vevey, Yverdon und Nyon war Nordmann am frühen Samstagnachmittag deutlich in Führung. Unter den anderen grösseren Städten fehlt noch Renens, das dem Sozialisten ebenfalls zugeneigt sein dürfte.

Nordmann dreht das Duell

Im ersten Wahlgang am 8. März hatte Jean-François Thuillard gewonnen und für eine Überraschung gesorgt. Der Landwirt und Gemeindepräsident von Froideville hatte 45.07 Prozent der Stimmen erhalten, gegenüber 44.24 Prozent für den früheren Nationalrat Nordmann. Das Duell war mit weniger als 2000 Stimmen Unterschied knapp.