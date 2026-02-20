Von den drei Kandidierenden hat niemand das absolute Mehr erreicht. Damit kommt es am 29. März zu einem zweiten Wahlgang.

Das beste Resultat erzielt Jean-François Thuillard (SVP) mit 45.1 Prozent der Stimmen. Knapp dahinter folgt Roger Nordmann (SP) mit 44.2 Prozent. Schlusslicht ist mit 7.8 Prozent der Stimmen Agathe Raboud Sidorenko (Ensemble à gauche).

Die Wahlbeteiligung liegt bei 50.5 Prozent.

Bei der Ersatzwahl geht es um den Sitz von SP-Staatsrätin Rebecca Ruiz, die aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt.

Der SVP-Parlamentarier und ehemalige Präsident des Grossen Rates, Jean-François Thuillard, erhält im ersten Wahlgang hauchdünn die meisten Stimmen. Er will seine Partei nach Abwesenheit wieder in die Waadtländer Regierung bringen. Thuillard wird von der FDP und der Mitte unterstützt. Der 60-jährige Landwirt ist derzeit Gemeindepräsident von Froideville.

Legende: Drei Plakate von den Kandidaten Roger Nordmann (SP) und Jean-François Thuillard (SVP) sowie der Kandidatin Agathe Raboud Sidorenko (Ensemble à gauche) in Lausanne. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Roger Nordmann, ehemaliges Schwergewicht im Bundesparlament, wird seiner Favoritenrolle nicht gerecht. Er kann den zweiten SP-Sitz in der Waadtländer Regierung vorerst nicht verteidigen. Roger Nordmann wird von den Grünen unterstützt.

Links-aussen mit eigener Kandidatin Box aufklappen Box zuklappen Die Lausanner Gemeinderätin (Legislative) von «Ensemble à gauche», Agathe Raboud Sidorenko, kann nur 7.8 Prozent der Stimmen holen. Die Schauspielerin und Kulturvermittlerin will den Positionen der äussersten Linken Gehör verschaffen. Sie hat zwar keine formelle Unterstützung der Partei der Arbeit (POP) erhalten, doch diese fordert, dass keine Stimme an die SVP oder an einen Kandidaten geht, der eine Sparpolitik vertritt. Ob Agathe Raboud Sidorenko nochmals antritt, ist nicht bekannt.

Der zweite Wahlgang ist auf den 29. März festgelegt. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Roger Nordmann und Jean-François Thuillard ab.