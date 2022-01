Es gibt grosse regionale Unterschiede. Die Impfquote ist in der Romandie am tiefsten, am höchsten in den beiden Basel.

Gut 30'000 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren wurden bisher geimpft. Damit liegt die Impfquote landesweit bei 5 Prozent. Dabei gibt es grosse regionale Unterschiede. Am tiefsten ist die Kinderimpfquote in den Kantonen der Westschweiz. Dort ist sie überall tiefer als 2 Prozent. Am höchsten ist sie in den beiden Basel mit über 10 Prozent.

In den angefragten Kantonen mit der grössten Bevölkerung sind die Gesundheitsämter zufrieden mit der Nachfrage. Im Kanton Zürich erhielten bisher mehr als 8000 Kinder eine Covid-Impfung und in Bern rund 5000. Insbesondere zu Beginn der Impfkampagne sei der Ansturm gross gewesen, sagt Gundekar Giebel von der Berner Gesundheitsdirektion.

Impfwillige Eltern kamen schon früh

Der Sprecher der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern erklärt: «Der Druck war anfänglich gross. All jene Eltern, die wirklich darauf gehofft haben, ihre Kinder möglichst rasch impfen lassen zu können, kamen schon am ersten Wochenende. Mittlerweile verteilt es sich schon wieder. Die ganz grosse Nachfrage nach Impfungen ist das natürlich nicht.»

01:56 Video Aus dem Archiv: Covid-Impfung für Kinder stösst auf Anklang Aus SRF News vom 06.01.2022. abspielen

In Bern war die Situation also gleich wie bei der Impfung für Erwachsene und auch bei der Auffrischimpfung. Erst war der Andrang riesig und nahm danach stark ab. Etwas anders sieht es in Zürich aus, wie Jérôme Weber von der Zürcher Gesundheitsdirektion sagt: «Wir verspüren nach wie vor eine grosse Nachfrage und wir schalten laufend weitere Termine auf.»

Nicht erstaunt über die tiefe Nachfrage

Dass die Impfquote bei den Kindern bisher viel tiefer liegt als bei den Erwachsenen, sei nicht überraschend, sagt Giebel von der Berner Gesundheitsdirektion: «Die Covid-19-Erkrankung bei Kindern, wenn sie sie überhaupt bekommen, verläuft normalerweise sehr mild. Das hat wahrscheinlich einen grossen Einfluss.»

Zürich und Bern rechnen damit, dass sich in den kommenden Wochen bis zu einem Drittel der Kinder impfen lässt. Damit dieses Ziel bald erreicht wird, müsste die Zahl der täglichen Impfungen klar steigen.