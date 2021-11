Die jurassische Regierung hat am Donnerstag die Arbeiten zum schnellstmöglichen Wechsel von Moutier in den Kanton Jura vorgestellt. Sie will Moutier zum urbanen Zentrum aufwerten und wie versprochen 180 Vollzeitstellen dorthin verlagern.



Die Arbeiten stehen unter dem Motto «Moutier dans le Jura», wie Regierungspräsidentin Nathalie Barthoulot vor den Medien erklärte. Es handle sich um ein Projekt für und mit den Einwohnerinnen und Einwohnern von Moutier. Die Herausforderung sei gross, aber «begeisternd».



Der Kantonswechsel solle spätestens am 1. Januar 2026 erfolgen, wenn möglich auch früher. Auch künftig soll Moutier eine wichtige Rolle für die Nachbargemeinden im Geiste einer interkantonalen Zusammenarbeit spielen, unterstrich Barthoulot. Als zweitgrösste Stadt des Kantons Jura werde Moutier eine wichtige Zentrumsfunktion übernehmen.