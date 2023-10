Inhalt

Katholischer Widerstand - «Wir sind wütend!»

Nach dem Missbrauchsskandal in der römisch-katholischen Kirche formiert sich Widerstand. Doch was bringt der Aufstand der Gläubigen? Längst glauben viele Kirchenmitglieder nicht mehr daran, dass sich in der Institution etwas verändern lässt und treten aus.