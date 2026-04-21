Schweizer Kaufkraft legt so stark zu wie seit Jahren nicht mehr

Nominallöhne steigen 2025 im Schnitt um 1.8 Prozent, Reallöhne um 1.6 Prozent.

Damit steigt die Kaufkraft das zweite Jahr in Folge.

Die Inflation bleibt tief bei 0.2 Prozent.

Frauenlöhne steigen stärker als jene der Männer.

Die Löhne in der Schweiz sind 2025 spürbar gewachsen, und erstmals seit Längerem bleibt auch mehr davon im Portemonnaie.

Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilt, steigen die Nominallöhne im Schnitt um 1.8 Prozent. Gleichzeitig flacht die Teuerung deutlich ab. Unter dem Strich ergibt sich ein Reallohnplus von 1.6 Prozent.

Unterschied zwischen Nominallohn und Reallohn Box aufklappen Box zuklappen Der Nominallohn ist der Betrag, den Arbeitnehmende auf dem Papier verdienen, also das Gehalt in Franken. Der Reallohn sagt aus, wie hoch die Kaufkraft dieses Lohns ist, also wie viel sich Arbeitnehmende tatsächlich mit dem Geld leisten können. Er berücksichtigt die Preisentwicklung, also die Teuerung. Steigt der Lohn weniger als die Preise, sinkt der Reallohn. Steigt er mehr als die Preise, steigt der Reallohn.

Damit steigt die Kaufkraft das zweite Jahr in Folge und so stark wie seit 2009 nicht mehr. Vergleichbare Zuwächse gab es 2015 und 2020. Im vergangenen Jahr fiel das Plus mit 0.7 Prozent noch deutlich moderater aus.

Löhne entwickeln sich je nach Branche unterschiedlich

Wie stark die Löhne steigen, hängt vom Sektor und von der Branche ab. In der Industrie erhöhen sich die Nominallöhne um 1.5 Prozent, im Dienstleistungssektor um 1.9 Prozent.

In der Industrie legen einzelne Branchen deutlich zu, etwa die Chemie- und Pharmasparte oder die Metallverarbeitung. Der Maschinen- und Fahrzeugbau hinkt dagegen hinterher.

Legende: Keystone/Christian Beutler

Im Dienstleistungssektor wachsen die Löhne in der öffentlichen Verwaltung und bei spezialisierten Dienstleistungen überdurchschnittlich. Im Gesundheits- und Sozialwesen bleiben sie dagegen nahezu stabil. Auch im Handel steigen die Löhne unterdurchschnittlich an.

Auffällig ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern: Die Nominallöhne der Frauen steigen 2025 um 2.3 Prozent, jene der Männer um 1.5 Prozent.

Dass die Kaufkraft insgesamt deutlich zunimmt, liegt vor allem an der schwachen Inflation. Die Jahresteuerung beträgt, nach deutlich höheren Werten in den Vorjahren, nur noch 0.2 Prozent. So frisst die Teuerung einen kleineren Teil der Lohnerhöhungen auf.

Noch im Dezember machten die Gewerkschaften Druck und forderten höhere Löhne. Der Dachverband Travail Suisse kritisierte insbesondere leistungsabhängige Lohnbestandteile und Einmalprämien. Solche Zuschläge wirkten nur kurzfristig und verschwänden oft im Folgejahr wieder – nachhaltig steigen die Löhne so nicht.