Das Universitätsspital Basel (USB) übernimmt die gemeinnützige Basler Privatklinik Claraspital vom Kloster Ingenbohl.

Dafür wird das USB auf einen wesentlichen Teil des geplanten Ausbaus verzichten, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst.

Der Neubau des Klinikums 3 entfalle, heisst es.

Die Wettbewerbskommission (Weko) muss der Übernahme noch zustimmen.

Die Schwesterngemeinschaft Ingenbohl hat sich aufgrund der zunehmenden Überalterung entschlossen, eine neue Trägerschaft für das Claraspital zu suchen. Die Verwaltungsräte der St. Clara AG und des USB haben der Transaktion zugestimmt.

Der Vollzug dieser Übernahme steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung durch die schweizerische Wettbewerbskommission (Weko). Diese wird bis Ende Jahr erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie das USB und das Claraspital schreiben.

Die Notfallversorgung im Claraspital soll bestehen bleiben. An diesem Standort soll auch das geplante Zentrum für Krebsbehandlung eine wichtige Rolle spielen.

Der Neubau Klinikum 3 des USB wäre für die Forschung und für spezielle Behandlungen bestimmt gewesen. Die Übernahme des Claraspitals sei eine Chance, vorhandene Spitalinfrastrukturen durch Bündelung der medizinischen Angebote zu konsolidieren und weiterzuentwickeln, heisst es im Communiqué.

Basler Regierung begrüsst die Übernahme

Das Unispital Basel hat über 8000 Beschäftigte, das Claraspital rund 1200. Die Basler Regierung sieht in der Übernahme eine langfristige Stärkung der universitären Medizin am Standort Basel, wie sie in einem Communiqué mitteilt. Damit würden Synergien geschaffen und Doppelspurigkeiten abgebaut. Der Erwerb des Claraspitals stehe in Übereinstimmung mit den unternehmerischen Zielen der Eignerstrategie, schreibt die Regierung weiter.

Sobald auch die Weko grünes Licht gibt, wird die Basler Exekutive dem Grossen Rat Anträge zur nun veränderten USB-Investitionsplanung sowie zur Umwidmung des bereits bewilligten Darlehens für das Klinikum 3 unterbreiten. Das Parlament hat den Bebauungsplan noch nicht bewilligt. Im Februar gab das USB bekannt, das Klinikum 3 ohne geplanten Turm bauen zu wollen.

Mit der Übernahme des Claraspitals ändert sich die Ausgangslage erneut. Die Arbeiten zum anderen Ausbauschritt des USB, dem Klinikum 2, haben letztes Jahr begonnen.