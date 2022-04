Mietwohnungen: Es gibt immer noch eine grosse Nachfrage auf dem Schweizer Mietwohnungsmarkt. Die Coronapandemie hat dazu geführt, dass die Menschen mehr Raum möchten, unter anderem für Homeoffice. Auch im laufenden Jahr dürfte die Nachfrage hoch bleiben, denn die Zuwanderung wird aller Voraussicht nach anziehen. Das Angebot ging in den letzten 12 Monaten so stark zurück wie seit 9 Jahren nicht mehr.

Wohneigentum: Die Preise für Einfamilienhäuser sind im letzten Jahr so stark gestiegen wie letztmals vor 30 Jahren – die Nachfrage in Corona-Zeiten war enorm. Das Angebot ist in gewissen Regionen so klein, dass Interessierte kaum noch etwas finden. Da die Bautätigkeit trotz Boom abnimmt, dürften die Preise auch dieses Jahr steigen, so die Erwartung von Wüest Partner.

Geschäftsflächen: Der Markt für Büroflächen entwickelt sich dank des wachsenden Arbeitsmarktes mehr oder weniger stabil. Allerdings hat die Laufzeit der neu abgeschlossenen Mietverträge 2021 abgenommen. Unternehmen wollen flexibler sein und sich nicht mehr so lange binden. Im laufenden Jahr erwartet Wüest Partner um 0.9 Prozent tiefere Mieten.