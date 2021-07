Legende: Ein Luftbild zeigt die Deponie Gamsenrief am 5. September 2018. Keystone/Archiv

In Zusammenarbeit mit dem Kanton Wallis nimmt Lonza die Sanierung der Giftmülldeponie Gamsenried (VS) in Angriff. Die Sanierung der «Altlast» werde 2023 oder 2024 gestartet und die erste Phase rund zehn Jahre dauern, teilt das Unternehmen mit.

Der alte Teil der von Lonza betriebenen Deponie in Gamsen – einem Dorf zwischen Brig und Visp – wurde ab 1918 betrieben und 2011 definitiv geschlossen. Gelagert wurden dort vor allem Kalkhydrat, aber auch chemisch belastete Rückstände. 2018 wurde ein Stoff – das krebserregende Benzidin – in zwei Brunnen entdeckt.

Für die erste Phase des Sanierungsprojekts hat Lonza 290 Millionen Franken zurückgestellt. Lonza geht davon aus, dass der Betrag den «Grossteil» der gesamten Sanierungskosten abdecken wird.