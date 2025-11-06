Die Todesursache von SVP-Nationalrat Alfred Heer ist geklärt.

Er starb gemäss Befund des Instituts für Rechtsmedizin an akutem Herzversagen.

Er litt an einer schweren Herzerkrankung.

Zudem haben die Strafverfolgungsbehörden keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden beim Tod feststellen können, wie der «Tagesanzeiger» berichtete und die Staatsanwaltschaft gegenüber SRF bestätigt.

Die Staatsanwaltschaft hat die Untersuchung inzwischen abgeschlossen.

Überraschend gestorben

Der 63-Jährige starb überraschend im September in Zürich. Die Stadtpolizei wurde damals in der Nacht auf Freitag zu einem Einsatz im Stadtkreis 4 wegen eines medizinischen Notfalls gerufen. Vor Ort konnte lediglich noch der Tod Heers festgestellt werden.