Letzte Woche verlangte die SP mit zwei Motionen, dass der Nationalrat über eine Verlängerung der Kurzarbeit für Selbstständige und KMU abstimmen könne.

Die Linke im Bundesparlament will damit den Druck aufrechterhalten, damit der Bundesrat auf seinen überraschenden Entscheid vom 20. Mai zurückkommt und auch die Kultur- und Eventbranche wie ursprünglich vorgesehen mindestens bis Ende August unterstützt.

SP-Nationalrätin Jacqueline Badran übt gegenüber SRF scharfe Kritik. «Bundesrat Parmelin treibt Tausende in den Konkurs und in die Sozialhilfe.» Laut «Sonntagsblick» ist in links-grünen Kreisen sogar eine entsprechende Sondersession angedacht. Eine solche sei aber ohne Stellungnahme des Bundesrats nicht möglich, sagt FDP-Nationalrat Kurt Fluri.

Auf Anfrage heisst es aus dem Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin, man sei mit den Branchen im Gespräch und wolle individuelle Lösungen für Härtefälle finden.

Fluri hofft wie Badran auf einen Sinneswandel im Bundesrat – im Herbst nämlich dürfte für viele Selbständige die Hilfe zu spät kommen, sollte der Bundesrat erst dann doch noch einlenken.