SRF News: Bei den Verhandlungen über Lebensmittelsicherheit gehe es auch um Gentechnologie. Wieso steht das so im Entwurf?

Michael Beer: Wir haben ein gültiges Abkommen mit der EU, das tierische Lebensmittel umfasst. Das will man mit dem Rahmenabkommen auf alle Lebensmittel ausdehnen, das heisst, auch auf pflanzliche Lebensmittel. Darum sind gentechnisch veränderte Organismen auch ein Thema bei den Verhandlungen über die Lebensmittelsicherheit.

Die EU will das Gentech-Verbot nicht als Ausnahme im Abkommen verankern. Will sie, dass die Schweiz die EU-Regelungen übernimmt?

In unseren technischen Gesprächen im Bereich der Lebensmittelsicherheit haben wir festgestellt, dass es Unterschiede gibt. Wir haben das zwar aufgenommen, aber es gab keinen grossen Druck von der EU, dass man da jetzt die gleichen Regelungen übernimmt, sondern man hat zur Kenntnis genommen, dass es Schweizer Regelungen gibt, und die möchten wir auch behalten.

Wie gross sind die Unterschiede zwischen der EU und der Schweiz in dem Bereich?

Im Lebensmittelbereich gibt es grössere Unterschiede, in dem Sinne, dass in der EU mehr als 40 gentechnisch veränderte Organismen als Lebensmittel zugelassen sind. in der Schweiz sind es nur drei. Das heisst, dort gibt es Unterschiede in der Zulassung. Handelshemmnisse sind das nicht, weil in der Schweiz bisher wenig genveränderte Produkte verkauft werden und dementsprechend ist es auch kein grösseres Problem, dass wir dort unterschiedlich sind.

Was bedeutet es, wenn das Verbot nicht als Ausnahme im Rahmenabkommen festgehalten wird?

Das müsste dann im Lebensmittelsicherheitsabkommen thematisiert werden. Das heisst, dass dort Lösungen gefunden werden müssten, damit die Schweizer Regelungen beibehalten werden können.

Könnte sich die Schweiz weigern, die Regeln zu übernehmen?

Es braucht natürlich das Einverständnis von beiden Partnern. Wir werden nur zu einem Abschluss kommen, wenn wir in dem Bereich eine Lösung finden. In den aktuellen Gesprächen sieht es so aus, wie wenn wir eine Lösung finden würden.

Das Gespräch führte Philipp Burkhardt.