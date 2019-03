Wer im Auto raucht, wenn Minderjährige mitfahren, wird in Österreich seit dem Mai 2018 zur Kasse gebeten. Es droht eine Strafe von 100 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 1000 Euro. Auch in Frankreich, England und Griechenland gelten entsprechende Gesetze. In Italien wird das Rauchen im Auto sogar geahndet, wenn Schwangere mitfahren. Bis zu 5000 Euro können hier fällig werden.