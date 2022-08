Gegen 22 Uhr am Dienstag ging bei Schutz und Rettung Zürich ein Alarm über einen Brand im Kunsthaus Zürich ein.

Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus.

Wie hoch der finanzielle Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Das Feuer sei in einem Packraum direkt neben der Anlieferung ausgebrochen, sagt Björn Quellenberg, Leitung Kommunikation und Marketing des Kunsthauses Zürich. In diesem Raum, in dem bereits die klimatischen Bedingungen wie im Museum herrschen, werden Kunstwerke ein- und ausgepackt oder zwischengelagert.

Legende: Im Kunsthaus Zürich brach am Dienstagabend ein Feuer aus. Mittlerweile ist es gelöscht. SRF

Kunstwerke verbrannten keine, weil sich zum Zeitpunkt des Brandes keine in diesem Raum befanden, wie es beim Kunsthaus auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Dennoch hinterliess es Schäden.

Klimaanlage verteilte den Rauch

Der Rauch wurde durch die Klimaanlage weiträumig verteilt, dazu drang er auch durch Türspalte in Ausstellungsräume und Büros. «Das hat Beläge hinterlassen», sagte Sprecher Björn Quellenberg. Je näher am Brandherd, desto stärker seien diese. Der Belag sei auf Böden, Wänden und Mobiliar. Aktuell werde geprüft, ob auch Kunstwerke betroffen seien. Diese müssten dann restauriert werden.

Am Mittwoch waren Gutachter und Versicherungsleute damit beschäftigt, das Ausmass der Schäden zu erfassen. Wie hoch der finanzielle Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Legende: Das Feuer brach in einem Packraum neben der Anlieferung aus. SRF

Klar ist jetzt schon, dass einzelne Räume eine Sanierung benötigen: Die alten Gebäudeteile, die zwischen 1910 und 1976 gebaut wurden, bleiben deshalb bis auf Weiteres geschlossen. Dort befindet sich ein Teil der Sammlung sowie die temporäre Ausstellung «Rudolf Koller. Die Skizzenbücher».

Das Kunsthaus rechnet damit, dass die Arbeiten «mehrere Wochen» in Anspruch nehmen dürften. Sobald absehbar ist, wann das Kunsthaus wieder zum Normalbetrieb übergehen kann, will es erneut kommunizieren. Der neue Chipperfield-Bau wurde durch den Brand nicht beeinträchtigt. Er bleibt für das Publikum geöffnet.