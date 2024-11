Mit Rosatom hat die Axpo hat in den Jahren 2011 und 2015 Kaufverträge für die AKW Leibstadt und Beznau abgeschlossen, also in einer Zeit, in der Russland noch als geschätzter und verlässlicher Handelspartner galt. «Die Anlagen zur Anreicherung von Uran funktionieren in Russland gut und sind von guter Qualität. Deshalb wurden in der Zeit der Entspannung nach der Wende Anreicherungsanlagen in Europa und den USA heruntergefahren. Stattdessen wurde auf Importe aus Russland gesetzt», sagt Horst-Michael Prasser, emeritierter Professor für Kernenergiesysteme an der ETH Zürich.