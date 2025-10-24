 Zum Inhalt springen

Kinder aus Gaza in der Schweiz «Hilfe ist ein Tropfen auf den heissen Stein»

24.10.2025, 15:40

  • Die Schweiz will in einer humanitären Aktion 20 verletzte Kinder aus Gaza aufnehmen.
  • Eine erste Gruppe mit 7 Kindern und ihren 27 Angehörigen, darunter 10 Erwachsene, ist von Amman in Jordanien auf dem Weg in die Schweiz. Alle Flugzeuge sollen heute Abend in Zürich, Genf und Lugano landen.
  • Die Kinder haben teils schwere Kriegsverletzungen und sollen in verschiedenen Kantonen «rasch behandelt werden». Die Kinder und ihre Begleitpersonen durchlaufen ein Asylverfahren in der Schweiz.
  • Man achte darauf, keine Familien auseinanderzureissen, betonte der Operative Leiter Medevac Gaza. Zudem werde niemand gegen seinen Willen aus dem Land geschafft.

Themen in diesem Liveticker

  • Medienkonferenz beendet
  • Warum werden ausschliesslich kriegsversehrte Kinder evakuiert?
  • Wie viel kostest die humanitäre Aktion?
  • Eine grosse Herausforderung für die Spitäler
  • Wer fliegt bei den Evakuationen genau mit?
  • Mascioli: «Braucht keinen Appell an die Kantone»
  • Welche Informationen liegen zu Kindern vor?
  • «Zentral, dass keine Familien auseinandergerissen werden»
  • Deza-Vertreter: Medevac-Aktion «in äusserst prekären Umständen»
  • So lief die Evakuation ab

SRF4 News, 24.10.25, 15 Uhr

