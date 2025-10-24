Medienkonferenz beendet

Warum werden ausschliesslich kriegsversehrte Kinder evakuiert?

Wie viel kostest die humanitäre Aktion?

Eine grosse Herausforderung für die Spitäler

Wer fliegt bei den Evakuationen genau mit?

Mascioli: «Braucht keinen Appell an die Kantone»

Welche Informationen liegen zu Kindern vor?

«Zentral, dass keine Familien auseinandergerissen werden»

Deza-Vertreter: Medevac-Aktion «in äusserst prekären Umständen»