Die Finanzierungs- und Unterstützungsstrukturen der Kindertagesstätten in der Schweiz sind schwer zu überschauen. Auf Anfrage schreibt der Verband kibesuisse, die Subventionierungssysteme an Eltern (Subjektfinanzierung) bzw. an die Organisationen der familienergänzenden Bildung und Betreuung (Objektfinanzierung) unterschieden sich nicht nur von Kanton zu Kanton, sondern auch von Gemeinde zu Gemeinde und manchmal sogar auch innerhalb der Gemeinde.

Zu den durchschnittlichen Betreuungskosten in Schweizer Kitas hat eine Studie der Credit Suisse 2021 Daten zusammengetragen. Diese stellte die günstigsten Elterntarife in den Kantonen Genf und Neuenburg fest. Die Deutschschweiz sei teurer als die West- und die Südschweiz.

Zwischen 5 und 130 Franken pro Tag und Kita-Platz

Den Vergleich erschwerten unterschiedliche Subventionsklassen respektive Einkommenslimiten. Eltern mit hohen Einkommen zahlen laut CS-Studie in Bern, Zug und Zürich am meisten für einen Kitaplatz, mit Mediantarifen (die Hälfte der Tarife liegt darüber, die andere Hälfte darunter) von 130 bzw. 127 Franken pro Tag. Am anderen Ende der Skala liegen Schaffhausen, Appenzell und St. Gallen mit Tagestarifen um rund 80 und Bellinzona mit knapp 70 Franken.

Bei tiefen Einkommen sind die Unterschiede gemäss CS-Studie noch grösser: Während die Mindestkosten in der Stadt Genf fünf Franken pro Tag betragen, bezahlen Eltern aus der tiefsten Einkommensklasse in der Mediankita in Schwyz rund 85 Franken pro Tag. Auch in Herisau, Solothurn, Chur und Frauenfeld liegen die minimalen Elterntarife mit Werten zwischen 34 und 48 Franken pro Tag vergleichsweise hoch.