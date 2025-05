Per E-Mail teilen

Der neue Bischof des Bistums St. Gallen heisst Beat Grögli.

Er wurde durch Papst Leo XIV. bestätigt.

Beat Grögli ist im Moment Dompfarrer in St. Gallen.

Gewählt wurde der neue Bischof bereits am Dienstag. Der Name blieb jedoch so lange geheim, bis Papst Leo XIV. diesen bestätigte.

Legende: Das Bistum St. Gallen ist das kleinste Bistum der Schweiz. Keystone/Gian Ehrenzeller

Der bisherige St. Galler Bischof Markus Büchel hatte dem damaligen Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. Bischöfe sind dazu aufgerufen, dies bei Vollendung des 75. Lebensjahres zu tun. Deshalb brauchte das Bistum nun einen neuen Bischof.

Wahl musste verschoben werden Box aufklappen Box zuklappen Eigentlich hätte der neue Bischof von St. Gallen am 23. April gewählt werden sollen. Weil aber Papst Franziskus kurz davor am Ostermontag verstarb, musste das Bistum St. Gallen die Wahl verschieben, denn: Ohne die Bestätigung des Papstes kann kein neuer Bischof gewählt werden.

Der abtretende Bischof Markus Büchel war eher liberal bis progressiv, also kein Traditionalist. In der Schweiz gibt es sechs Bistümer, welche die Schweizer Bischofskonferenz bilden. Dort ist es derzeit schwierig, einen Präsidenten zu finden – aufgrund des Alters oder des Umgangs mit Missbräuchen. Es ist deshalb möglich, dass der St. Galler Bischof einst Präsident wird und damit der des Bistums Einfluss steigt.