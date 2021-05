Heute beginnt in Zürich ein zweitägiger Prozess gegen neun Angeklagte.

Sie hatten im Juli 2019 mit Dutzenden weiteren Personen die Eingänge der Credit Suisse am Zürcher Paradeplatz versperrt.

Die Angeklagten müssen sich wegen Nötigung vor Gericht verantworten, die meisten sind auch wegen Hausfriedensbruch angeklagt.

Am ersten Gerichtstag kam es vor Gericht zu einer Kundgebung.

Die Aktion der Aktivistinnen und Aktivisten erregte vor zwei Jahren viel Aufsehen: In weissen Gewändern blockierten über sechzig Personen in Zürich die Zugänge zur Credit Suisse. Stundenlang. Sie sassen mit Velos und Blumentöpfen auf den Treppenstufen, ketteten sich teilweise an Türen fest. In Chorgesängen forderten sie, die Credit Suisse solle auf klimaschädliche Investitionen verzichten.

Nötigung oder friedlicher Klima-Protest?

Jetzt befasst sich die Zürcher Justiz mit sieben jungen Frauen und zwei Männern, die an der Aktion mitgemacht haben. Sie sind grösstenteils aus der Romandie und erschienen mit Übersetzern zum Prozess. Wegen Platzmangels muss das Bezirksgericht Zürich die Verhandlung im Zürcher Volkshaus durchführen.

Vor Gericht kam es zu einer Kundgebung Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Beim Prozess-Auftakt kam es vor dem Bezirksgericht Zürich zu einer Solidaritätskundgebung. Rund vierzig Unterstützerinnen und Unterstützer demonstrierten mit Plakaten und sangen lautstark Parolen. Laut SRF-Reporterin behinderten sie weder Verkehr noch Passanten. Dennoch wurde die Polizei aufgeboten. Gemäss Staatsanwalt versperrten die jungen Demonstranten den Zugang zum gegenüberliegenden Gebäude.

Für den Staatsanwalt ist klar: Die Angeklagten stellten ihr Anliegen über die persönlichen Bedürfnisse von Kunden und Angestellten. Damit beschränkten sie deren Willen und Handlungsmöglichkeiten, heisst es in der Anklageschrift. Die Beschuldigten seien deshalb mit einer Geldstrafe von 2700 Franken zu bestrafen.

Was bedeuten die Anklagepunkte genau? Box aufklappen Box zuklappen Nötigung: Bei diesem Tatbestand zwingt jemand eine andere Person zu einem bestimmten Verhalten. Dies geschieht durch Gewalt, durch Androhung von gravierenden Nachteilen oder andere Beschränkungen.

Bei diesem Tatbestand zwingt jemand eine andere Person zu einem bestimmten Verhalten. Dies geschieht durch Gewalt, durch Androhung von gravierenden Nachteilen oder andere Beschränkungen. Hausfriedensbruch: Wer gegen den Willen des Berechtigten beispielsweise in eine Wohnung oder in Haus eindringt, begeht Hausfriedensbruch. Dies gilt laut Gesetz auch für Plätze, Höfe oder Gärten, welche unmittelbar zu einem Haus gehören und von einer Mauer oder Hecke umgeben sind. Weiter begeht jemand Hausfriedensbruch, wenn er eine Aufforderung zur Entfernung ignoriert und weiter an genannten Orten verweilt.

Die Angeklagten sehen ihre Tat wenig überraschend anders. Zwei der Beschuldigten argumentierten vor Gericht, es habe sich um eine symbolische Aktion gehandelt. Mit Nötigung oder Hausfriedensbruch hätte dies nichts zu tun. Sie hätten damit auf die Rolle der Banken beim Klima-Wandel aufmerksam gemacht.

Die Verteidigung verlangte, das Verfahren einzustellen oder an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen. Unter anderem sei der Sachverhalt nicht genügend geklärt: Es seien keine genötigten Personen bekannt und genannt worden.

Bild 1 / 4 Legende: Die Aktivistinnen und Aktivisten forderten, die Credit Suisse müsse auf Investitionen in Öl und Gas verzichten. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Die Polizei war bei der Sitzblockade mit einem grossen Aufgebot vor Ort. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Die Aktivistinnen und Aktivisten gaben den Eingangsbereich der Bank nicht von selbst frei. Keystone Bild 4 / 4 Legende: In Basel häuften Protestierende Äste vor den Eingang des UBS-Gebäudes am Aeschenplatz. Keystone

Die Öffentlichkeit erwartet das Urteil mit Spannung. Zum einen sind die Beschuldigten voraussichtlich nicht die einzigen, die wegen ihrer Tat vor Gericht landen. Zum anderen wurden fünf Personen im Januar vom Basler Strafgericht freigesprochen. Sie hatten parallel zur Zürcher Aktion mit Dutzenden Personen ein UBS-Gebäude in Basel blockiert. Das Basler Strafgericht hielt in seinem Urteil fest, dass Klimaschutz kein Verbrechen sei.

Urteil steht voraussichtlich am Freitag fest

Auch in Lausanne hatten Klima-Aktivisten erstinstanzlich einen Freispruch erwirkt. Sie hatten in einer Grossbank Tennis gespielt. Mittlerweile befasst sich das Bundesgericht mit dem Urteil.

Ob das Zürcher Bezirksgericht die Angeklagten verurteilt oder freispricht, zeigt sich voraussichtlich noch diese Woche. Am Freitag dürften die Richter ihr Urteil fällen.