Klimademonstration in Davos

Die geplante Klimademonstration am Dienstagnachmittag in Davos ist kleiner ausgefallen als vorgesehen. Nur 150 Leute waren zur geplanten Zeit beim Rathaus.

Die meisten Aktivisten waren mit jenem Trupp unterwegs, der von Klosters zu Fuss unterwegs war Richtung Davos.

Die rund 600 Aktivistinnen und Aktivisten waren am Sonntag in Landquart zu einer Winterwanderung zum Weltwirtschaftsforum WEF ins 40 Kilometer entfernte Davos aufgebrochen.

Erlaubt war ihre Wanderung bis Klosters. Dort sind sie dann am Dienstag trotzdem weitergezogen und sind mehrfach von der Polizei an- und aufgehalten worden.

600 Klimaaktivistinnen und -aktivisten hatten sich am Morgen in Klosters zur letzten Etappe aufgemacht, teilte das Klimabündnis mit, das unter der Bezeichnung Strike WEF auftritt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer marschierten auf verschiedenen Wegen, vor allem auf Wanderwegen.

Legende: Die Demonstranten in Davos warten auf die Teilnehmer der Klimawanderung, die sich weit entfernt auf Wanderwegen befinden. SRF SILVIO LIECHTI

Andere waren in den Zug nach Davos gestiegen, da die Winterwanderung an den Kräften zehrt. Zudem sind am Dienstagmorgen 40 Personen zu einer Skitour zum WEF-Austragungsort gestartet.

Ziel ist die Demonstration

Gemeinsam wollen sich alle Gruppen zur Kundgebung in Davos versammeln. Die Aktivistinnen und Aktivisten seien auch nach zwei Tagen nicht müde und zeigten sich motiviert, ihre Forderungen nach Davos zu bringen, hiess es.

Dort in Davos auf dem Postplatz haben sich kurz vor drei Uhr erst hundert Friedensaktivisten, Klimademonstranten und Globalisierungsgegner versammelt. Sie warten auf die vielen Teilnehmer der Klimawanderung, die sich einige Kilometer entfernt auf Wanderwegen befinden.

Legende: Verkleidet auch als Clowns machten die Teilnehmer ihrem Ärger über die Schattenseiten der Globalisierung Luft. SRF SILVIO LIECHTI

Verkleidet als Clowns, Ronald McDonald oder mit Donald-Trump-Masken auf dem Kopf machten die Teilnehmer ihrem Ärger über die Schattenseiten der Globalisierung Luft. Der US-Präsident wurde auf Plakaten als «Egoist» und «Klimaleugner» bezeichnet. Auch Beschimpfungen unter der Gürtellinie waren zu hören und zu lesen.

Legende: Mit Donald-Trump-Maske: Die Klimabewegung hat zu einer bewilligten Platzkundgebung eingeladen. SRF SILVIO LIECHTI

Die zumeist junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer verwiesen auch auf das Schaffen von Greta Thunberg. Die junge Schwedin, die am Dienstag selber im WEF-Kongresszentrum auftrat, zeige den Weg, den es zu beschreiten gelte in der Klimapolitik. Die Demonstration ist bis 17 Uhr bewilligt. Die Klimawandernden erreichen Davos allerdings erst gegen 18 Uhr.

«Wir erwarten nichts vom WEF, wir wollen es abschaffen», wird Mediensprecherin Payal Parekh in der Mitteilung zitiert. Die WEF-Mitglieder hätten die Welt in einen katastrophalen Zustand geführt.

Blockierte Strasse nach Davos

Die Bündner Behörden hatten nur die ersten zwei Tagesetappen der dreitägigen Wanderung bewilligt. Eine Genehmigung für die dritte Etappe von Klosters nach Davos war verweigert worden mit der Begründung, die Kantonsstrasse auf diesem Streckenabschnitt diene auch als Rettungsachse.

Ein Teil der Klimaaktivisten hatten die Hauptstrasse blockiert. Dabei sind sie von der Polizei mit Gitterwägen eingekesselt worden. Die Demonstranten haben die Strasse nach einer Stunde wieder freigegeben.

Demonstrieren wollen am Dienstagnachmittag nicht nur die Klimaaktivisten. Eine zweite Kundgebungsbewilligung erhielten die Jungsozialisten (Juso) Graubünden. Die Davoser Behörden haben die Teilnehmerzahl pro Manifestation auf 300 beschränkt.