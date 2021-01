Mit einem neuen Forderungskatalog bringt sich die Basler Klimajugend aktiv in die Politik ein. Ein Mail mit rund 100 Ideen wurde am Mittwoch an alle Basler Grossrätinnen und Grossräte geschickt. Ein Vorschlag ist, dass es einmal im Monat in Basel ein Fahrverbot für Motorfahrzeuge geben soll. Vorbild sei die kolumbianische Stadt Bogota, in der ein Fahrverbot am Sonntag bereits gilt.

Doch die Basler Klimabewegung hat nicht nur die Autos im Visier. So sollen auch Restaurants ihren Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten. Beizen ab einer bestimmten Grösse sollen mindestens ein veganes und zwei vegetarische Menüs anbieten.

Diesen Forderungen will die Klimabewegung im Frühling mit Protestaktionen Nachdruck verleihen. Am 21. Mai ist eine grosse Demonstration geplant unter dem Motto «Strike for Future» – falls es die Corona-Situation zulässt.