Bereits als der Kanton Wallis angekündigt hatte, die Zusammenarbeit zwischen Abtei und Schule untersuchen zu wollen, lancierten Eltern und Studierende eine Petition, um die Verbindung zu verteidigen, berichtete «Le Nouvelliste». Über 1600 Unterschriften kamen bisher zusammen.

Sie forderten, dass die Chorherren, die von den Vorwürfen nicht betroffen waren, wieder unterrichten dürfen.

Zudem verlangte das Elternforum, dass der Name und die Identität des Kollegiums beibehalten werden sollen. Was in der Abtei passiert sei, betreffe nicht das Kollegium.