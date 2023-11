Der Rektor des Kollegiums der Abtei Saint-Maurice im Unterwallis tritt vorläufig von seinem Posten zurück.

Grund sind die Medienberichte über sexuellen Missbrauch, welche die Abtei erschüttern.

Obwohl der Rektor in den kürzlich veröffentlichten Berichten nicht beschuldigt werde, habe er beschlossen, für die Dauer der Untersuchungen der Walliser Justiz von seinem Amt zurückzutreten, teilte das Walliser Bildungsdepartement mit. Der Rektor habe diese Entscheidung im Interesse der Schule getroffen, damit sie ihre Bildungsaufgaben mit grösstmöglicher Gelassenheit fortsetzen könne.

Legende: Nach einem Bericht des Westschweizer Fernsehens RTS soll es im Kollegium der Abtei von Saint-Maurice zu Missbrauchsfällen gekommen sein. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der Interims-Abt, ein Lehrer des Kollegiums, war Anfang der Woche vom Unterricht suspendiert worden. Laut einem Bericht des Westschweizer Fernsehens RTS soll der Kirchenmann vor einigen Jahren einen Novizen missbraucht haben.

Kanton Wallis ermittelt

Zuvor wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei des Kantons Wallis wegen Missbrauchsfällen in der Abtei von Saint-Maurice ermitteln. Am Mittwoch und Donnerstag waren der Generalstaatsanwalt und Polizeiinspektoren für eine Voruntersuchung in der Abtei. Auf freiwilliger Basis gewährte ihnen der Archivar der Abtei Zugang zu den Archiven, wie die Walliser Kantonspolizei weiter mitteilte. Zudem sei ein Kanoniker angehört worden.

Nach der Veröffentlichung der Studie zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche hatte die Walliser Staatsanwaltschaft Mitte September angekündigt, mögliche Strafverfahren im Wallis zu untersuchen, die nicht verjährt oder bereits behandelt worden sind. Bis Ende Februar 2024 soll ein Bericht zu den Untersuchungen vorliegen.