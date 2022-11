Mitte Oktober wurde vor einem Aargauer Gericht ein grausamer Mordfall verhandelt. Ein junger Mann hatte seinen Kollegen lebendig in eine Höhle eingesperrt und liess ihn dort qualvoll sterben. Der Mordfall Bruggerberg sorgte schweizweit für Schlagzeilen und Bestürzung.

Der 23-jährige Täter wurde wegen Mordes und versuchten Mordes zu über 19 Jahren Gefängnis und anschliessender kleiner Verwahrung verurteilt.

Das Bezirksgericht Brugg sprach zudem auch eine Genugtuung für die Hinterbliebenen des Mordopfers: Mutter und Vater sollen je 80'000 Franken erhalten für den tragischen Verlust ihres Sohnes, so steht es schwarz auf weiss im Gerichtsurteil. Diesen Betrag werden die Eltern jedoch nie in dieser Höhe erhalten.

Wie sehr häufig bei Gewalttaten ist auch in diesem Fall der Täter mittellos und kann folglich auch keine Genugtuung zahlen. In dieser Situation springen die kantonalen Opferhilfestellen ein und zahlen die Genugtuung. Allerdings ist der maximale Betrag hier auf 35'000 Franken pro Elternteil begrenzt, die Eltern erhalten also nicht einmal die Hälfte des gerichtlich zugesprochenen Betrages.