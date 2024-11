In Koblenz kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Dabei sind ein Auto und ein Postauto kollidiert.

Bei einer heftigen Kollision zwischen einem Postauto und einem Auto sind am Dienstagnachmittag in Koblenz AG zehn Personen verletzt worden.

Der Autofahrer und ein Kind aus dem Bus wurden per Helikopter ins Spital gebracht.

Der Chauffeur des Postautos wurde eingeklemmt und musste befreit werden.

Unter den Verletzten sind vier Kinder.

Legende: Das Postauto musste gesichert werden, um einen weiteren Absturz zu verhindern, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau sagte. SRF/ Beat Kälin

Passiert ist der Unfall um 13.30 Uhr an der Aarebrücke auf der Strecke von Koblenz AG in Richtung Felsenau. Die Kantonsstrasse war am frühen Dienstagabend noch gesperrt. Nach der Kollision war das Postauto auf die rechte Seite gekippt und lag weiter unten, neben der Strasse im Gestrüpp.

Legende: Alle Insassen des Postautos wurden beim Unfall zumindest leicht verletzt. Beat Kälin



Daniel Wächter, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau sagte, dass mindestens zwei Personen, ein Erwachsener und ein Kind, schwer verletzt wurden. Alle anderen Buspassagiere wurden zumindest leicht verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Legende: Der Fahrer des Autos musste ins Spital gebracht werden. Beat Kälin

Der Unfallhergang sei noch unklar, so Wächter: «Die Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau ist vor Ort und sichert spuren um den Ablauf des Unfalls zu rekonstruieren.» Am Einsatz in Koblenz waren mehrere Ambulanzen, zwei Rettungshelikopter die Feuerwehr und auch die Polizei beteiligt.