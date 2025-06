Die Solothurner Köchin Karina Fruman ist erst 25 Jahre alt und hat Zöliakie. Trotzdem will sie als Köchin hoch hinaus.

Mit ihren 25 Jahren hat Karina Fruman aus Olten SO schon einiges erreicht. Sechs Jahre war sie Teil der Junioren-Kochnationalmannschaft. Als die Schweiz 2022 in Luxemburg den Weltmeistertitel gewinnt, ist Fruman Team-Captain. Und jetzt hat sie aus gastronomischer Sicht etwas Historisches geschafft: Als erste Frau vertritt sie die Schweiz am renommierten Kochwettbewerb Bocuse d'Or.

Kochwettbewerb Bocuse d'Or Box aufklappen Box zuklappen Der renommierte Kochwettbewerb wurde 1987 vom französischen Drei-Sterne-Koch Paul Bocuse ins Leben gerufen. Zwei Jahre später ernannte Gault-Millau den Franzosen zum «Koch des Jahrhunderts». Seither nehmen alle zwei Jahre mehr als 60 Länder an den kontinentalen Ausscheidungen des Bocuse d'Or teil. 24 von ihnen schaffen es ins Finale, das jeweils in Lyon, Frankreich stattfindet. Im Januar 2025 wurde der Franzose Paul Marcon zum Sieger gekürt. Das nächste Finale findet 2027 statt.

Speziell an der ganzen Sache: Ihr Konkurrent in der Vorausscheidung war ausgerechnet ihr Lebenspartner Simon Grimbichler. «Wir haben beide lange überlegt, ob wir diesen Schritt wirklich wagen wollen», erzählt Fruman. «Doch unsere Leidenschaft für das Kochen und die Welt des Wettkampfs war einfach zu gross.»

Testläufe mit Jury

So kam es, dass sich die beiden seit letztem Herbst intensiv auf die Schweizer Vorausscheidung vorbereitet hatten. Ende August gab Bocuse d'Or Suisse die Koch-Aufgabe bekannt: Ein Tellergericht mit Steinbutt und ein Fleischgericht bestehend aus zwei Appenzeller Enten, veredelt mit zwei unterschiedlichen Beilagen – eine davon auf Basis von Schweizer Karotten. Die Zeitvorgabe: fünfeinhalb Stunden.

Legende: Karina Fruman konzentriert bei der Arbeit. Jedes Detail muss sitzen. ZVG / Pierre-André Fragnièr / Bocuse d’Or Suisse 2025

«Seit Dezember haben wir ein Mal pro Woche trainiert», erzählt Fruman. Insgesamt vier Mal kochten sie alle Gerichte unter Wettbewerbsbedingungen. Sogar eine Test-Jury haben sie dafür aufgeboten. «Es war ein riesiger Aufwand und der hat sich jetzt ausgezahlt», freut sich die Oltnerin.

Das Gewinnermenu von Karina Fruman

Der Fischteller: Steinbuttfilet, Steinbuttfarce mit Hummer und Kräutern, eine Kohlrabi-Erbsenkomponente und ein glutenfreies Hefegebäck.

Die Fleischplatte: Entenbrust, geschmorte Ente und Entenfarce mit Cranberry und Thymian, gekochte Karotte mit Karottenchips und Blauschimmel-Mayo und moderne Bouillon-Kartoffel gefüllt mit Nussbutterschaumsauce und gepickelten Schalotten, serviert mit Kartoffel-Crunch.

Und so sieht der angerichtete Fleisch-Teller aus.

Die Gerichte von Karina Fruman waren glutenfrei. Denn die Köchin leidet seit rund zehn Jahren an Zöliakie – verträgt also kein Gluten. «Beim Bocuse d'Or ist die eigene Handschrift beim Kochen wichtig. Die Zöliakie gehört zu mir und darum koche ich auch so», betont sie. Schlussendlich konnte sie sich an der Schweizer Vorausscheidung im luzernischen Vitznau durchsetzen.

Zuerst gegeneinander, jetzt miteinander

Den Lebenspartner als Konkurrenz zu haben, sei für beide kein Problem gewesen, betont die 25-Jährige. «Eigentlich spielte es gar keine Rolle, wer gewinnt, da wir den Weg gemeinsam weitergehen.» Damit meint die Jungköchin, dass ihr Freund Simon Grimbichler sie nun an der europäischen Vorausscheidung als Commis, also Küchengehilfe, unterstützt.

Legende: V.l.n.r.: Yannick Wider (Commis von Simon Grimbichler), Kandidat und Lebenspartner Simon Grimbichler, Lucien Mosimann (Koordinator Académie Suisse Bocuse d’Or), Gewinnerin Karina Fruman, Emanuel Sarbach (Commis von Karina Fruman) ZVG / Pierre-André Fragnièr / Bocuse d’Or Suisse 2025

In diese Kombination setzt Wettbewerbsleiter Jean-Michel Martin von Bocuse d'Or Suisse grosse Hoffnung: «Beide Teilnehmenden haben gezeigt, dass sie über diese Selektion hinausdenken. Das Team, das sich nun formt, bringt grosses Potenzial mit. Es ist eine grosse Freude, zum ersten Mal eine Frau im Namen der Schweiz zum Bocuse d’Or Europe entsenden zu dürfen.» Die vier kontinentalen Vorausscheidungen finden im nächsten Jahr statt. 2027 kommt es dann in Lyon zum grossen Finale.

Grosse Unterstützung

Für die Vorbereitung erhält Karina Fruman Unterstützung von Bocuse d’Or Suisse. Als nächstes geht es darum, ein Team aus Commis, Coaches und Administration zusammenzustellen. Ausserdem wird extra eine professionelle Trainingsküche an den Wohnort von Fruman nach Olten verlegt. «Karina ist auf diesem Weg nicht alleine», betont die Akademie auf Anfrage.