Im Kanton Genf ist im Rahmen einer grossen Polizeiaktion zur Zerschlagung eines organisierten Drogenhandelsrings eine Gemeindepolitikerin der Grünen festgenommen worden.

Insgesamt nahm die Polizei neun Personen fest und beschlagnahmte mehrere Kilogramm Drogen.

«Eine Person, die in einen Drogenhandel verwickelt ist, hat bei den Grünen nichts zu suchen», sagte die Präsidentin der Genfer Grünen, Maryam Yunus Ebener. Sie sprach von einem Austritt oder Ausschluss. Die Partei, die die Arbeit der Abgeordneten lobte, hatte mit diesen Enthüllungen überhaupt nicht gerechnet.

Razzia am vergangenen Mittwoch

Die Polizeiaktion fand am vergangenen Mittwoch statt, wie die Genfer Staatsanwaltschaft bestätigte. Die Polizei führte mehrere Hausdurchsuchungen und Verhaftungen durch. Sie beschlagnahmte Kokain, MDMA, Ecstasy, Ketamin, Cannabisprodukte und mehr als 100'000 Schweizer Franken.

Die Polizei nahm neun Personen fest, die verdächtigt werden, in den Drogenhandel verwickelt zu sein. Sie wurden alle am Donnerstag und Freitag von der Staatsanwaltschaft vernommen. Das Zwangsmassnahmengericht ordnete anschliessend Untersuchungshaft für acht Beschuldigte an, darunter auch die Gemeinderätin. Für alle Verhafteten gilt die Unschuldsvermutung.

Die Gemeinderätin der Grünen wurde nach Angaben der Genfer Grünen-Präsidentin bei den Wahlen am vergangenen Sonntag wiedergewählt.