Für Libertés et Justice sociale (LJS) ist diese Wahl eine Premiere. Vor zwei Jahren hatte die jüngste politische Gruppierung, die sich in der rechten Mitte positioniert, einen fulminanten Einzug in den Grossen Rat (Kantonsparlament) geschafft und zehn Sitze errungen. Nun hofft sie, diesen Versuch auf kommunaler Ebene zu wiederholen. LJS tritt in Städten wie Genf, Meyrin, Plan-les-Ouates oder Vernier an, aber auch in gehobeneren Gemeinden wie Cologny oder Collonge-Bellerive.

Auch die SVP und der MCG können auf der Grundlage ihrer Ergebnisse von 2023 Ambitionen hegen. Damals hatten sie vier beziehungsweise drei Sitze im Kantonsparlament gewonnen. Nun wollen sich die beiden Parteien auch auf kommunaler Ebene beweisen. Beide konzentrieren sich auf grosse Vorstadtgemeinden wie Onex, Lancy, Vernier und Meyrin.

Die FDP, die zu den grossen Verlierern der kantonalen Wahlen vor zwei Jahren zählt, hofft, bei den Kommunalwahlen wieder aufholen oder zumindest den Aderlass stoppen zu können.

Die Grünliberalen hingegen träumen, endlich mit einer Listenverbindung mit der Mitte in einigen Gemeinden und vor allem in der Stadt Genf den Sprung in die kommunalen Exekutiven zu schaffen.

Die SP und die Grünen haben trotz ihres leichten Rückgangs bei den kantonalen Wahlen keinen Grund, sich vor diesen Wahlen zu fürchten, da die politische Landschaft auf der linken Seite keine Umwälzungen erfahren hat.