In Kerns sollte die Aussenschule Melchtal geschlossen werden. Die Bevölkerung wehrte sich und erzielt einen Teilerfolg.

Worum geht es? Die Gemeinde Kerns plante, die Aussenschule in Melchtal auf das Schuljahr 2027/28 zu schliessen und die Kinder ins Kernser Dorfzentrum zur Schule zu schicken. Sie begründete diesen Entscheid mit den rückläufigen Geburtenzahlen auf dem ganzen Gemeindegebiet.

Die lokale Bevölkerung in Melchtal war damit nicht einverstanden und schloss sich zu einer Interessengemeinschaft zusammen, um die Schliessung zu verhindern. Nun zeigt sich die Gemeinde zu einer Kompromisslösung bereit. Die IG spricht von einem Teilerfolg.

Wie sieht die Lösung aus? Kinder der Basisstufe sollen weiterhin in Melchtal unterrichtet werden. Das heisst, die Melchtaler Schülerinnen und Schüler profitieren bis zur zweiten Klasse weiterhin von einem kurzen Schulweg.

Legende: Mit Transparenten machte die Interessengemeinschaft auf die drohende Schulschliessung aufmerksam. Aufnahme von Anfang Jahr. SRF

Ab der dritten Klasse müssen sie nun jedoch mit dem Postauto nach Kerns zur Schule fahren. Die Gemeinde spart so jährlich rund 197’000 Franken. Bei einer kompletten Schliessung wären es 440’000 Franken gewesen.

Was sagt die Gemeinde? Die Weiterführung der Basisstufe sei ein legitimer Kompromiss, führt die Gemeinde Kerns in einer Mitteilung aus. Gemeinderat Jost Bucher, der für die Bildung zuständig ist, ergänzt am Telefon: «Die Gespräche mit der Interessengemeinschaft haben aufgezeigt, dass die Schule eine der letzten Drehscheiben in Melchtal ist. Das soll nun so bleiben.» Eine grosse Befürchtung der IG war, dass der Zusammenhalt in Melchtal ohne Schule auseinanderbrechen würde.

Es wäre mehr möglich gewesen.

Wie steht die IG zur Lösung? Man sei froh um diesen Teilerfolg, sagt Ruedi Windlin, Co-Präsident der IG Schule Melchtal. «Natürlich hätten wir aber mehr gewollt und es wäre auch mehr möglich gewesen.» Gut sei, dass gewisse ihrer Forderungen berücksichtigt wurden. «Dass die Kleineren bleiben können, ist positiv», so Windlin.

Es gibt im Melchtal viele geeignete Räumlichkeiten für die Basisstufe – so etwa im alten Kloster.

Was passiert mit dem Schulhaus? Offen bleibt die Frage, wie es mit den Räumlichkeiten der Aussenschule weitergeht. Der Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf rund um das Schulhaus Melchtal falle mit 6.7 Millionen Franken deutlich höher aus als bisher angenommen.

Legende: Eine Sanierung des Schulgebäudes in Melchtal kostet deutlich mehr als ursprünglich angenommen. Es droht der Abriss. Gemeinde Kerns

Die Gemeinde will deshalb die Miete von Räumen für den Betrieb der Basisstufe prüfen. Ein Abriss des Schulhauses dränge sich auf. «Wir haben jetzt ein gutes Jahr Zeit, um eine Lösung zu finden», sagt Gemeinderat Jost Bucher. Es gebe viele geeignete Räume in Melchtal, «etwa im alten Kloster».