Der Gemeinderat wollte die Aussenschule schliessen. Eine IG setzt sich für den Erhalt ein – und könnte Erfolg haben.

«Die Schliessung der Schule wäre das Ende der aktiven Dorfgemeinschaft, wie es sie heute gibt», sagt Stefan Frank. Der Melchtaler ist Co-Präsident der IG, die sich für den Erhalt der Dorfschule einsetzt. Seine eigenen Kinder gehören zu den 50 Primarschülerinnen und -schülern, die die Aussenschule Melchtal besuchen.

Durch die kleine Schule kenne man sich im Dorf, betont Stefan Frank. «Elternabende und Schulanlässe sind wichtige Treffpunkte.» Dieser Austausch unterstütze ein aktives Vereinsleben, es gibt unter anderem einen Skiclub und einen Schützenverein.

Wenn die Schule schliesst, leidet der Zusammenhalt im Dorf.

Die IG Schule Melchtal befürchtet, dass dieser Zusammenhalt unter der Schliessung der Schule leiden würde. «Vieles würde sich dann ins Zentrum nach Kerns verlagern», sagt Stefan Frank.

Legende: Die Gemeinde Kerns hat rund 6500 Einwohnende. Falls die Schule in Melchtal schliesst, würden alle Primarschulkinder in der Schulanlage in Kerns unterrichtet. Stefan Frank

In Kerns würden die Kinder nach den ersten Plänen des Gemeinderats künftig die Primarschule besuchen. Als Grund für den Entscheid gab der Gemeinderat die sinkende Geburtenrate an.

IG hat inzwischen 300 Mitglieder

In Stein gemeisselt war der Entscheid allerdings nicht. Bereits im September, als der Gemeinderat die Absicht bekannt gab, signalisierte er Gesprächsbereitschaft.

Wir wollen gemeinsam mit der IG analysieren, welche Auswirkungen die Schulschliessung haben kann.

Diese Möglichkeit will die daraufhin gegründete IG Schule Melchtal nutzen. Inzwischen zählt sie rund 300 Mitglieder und hat zusammen mit dem Gemeinderat eine Absichtserklärung unterschrieben.

In den kommenden Monaten trifft sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der IG und der Gemeinde. «Wir wollen nochmals genauer anschauen, welche Auswirkungen die Schulschliessung haben kann», bestätigt der Kernser Gemeindepräsident Beat von Deschwanden.

Gemeinde will neu entscheiden

Bei der Zusammenarbeit gehe es um allfällige Veränderungen für das Vereinsleben im Melchtal oder den Transport der Schulkinder, sagt Gemeindepräsident von Deschwanden. Auch soll diskutiert werden, wie das Schulgebäude künftig genutzt würde, falls die Schule schliesst.

Legende: Vor rund fünf Jahren hat die Gemeinde Kerns noch in die Sanierung des Schulhauses Melchtal investiert. Nun stellt sich die Frage, ob hier weiterhin unterrichtet wird. Gemeinde Kerns

Stefan Frank begrüsst die Möglichkeit, die Sicht der IG Schule Melchtal in die Entscheidung einbringen zu können. «Eine gute Lösung für alle ist möglich», gibt er sich überzeugt. Er sei positiv eingestellt, dass nun eine gute Entscheidungsgrundlage entstehe.

Das letzte Wort bleibt beim Gemeinderat. In drei Monaten soll die vertiefte Analyse vorliegen. Auf dieser Basis wird der Gemeinderat Kerns definitiv über die Zukunft der Primarschule Melchtal entscheiden.