Ende November 2003 lancierten prominente Israelis und Palästinenser im Beisein der damaligen Aussenministerin Micheline Calmy-Rey in Genf eine Friedensinitiative zur Beendigung des Konflikts in Nahost, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Die Schweiz war Depositärstaat und hatte die Ausarbeitung des symbolischen und privaten Modellvertrags logistisch unterstützt, sich aber nicht an dessen Inhalt beteiligt. Das 50-seitige Dokument sollte Lösungen für die strittigsten Fragen zwischen Palästinensern und Israelis anbieten: unter anderem die Gründung eines Palästinenserstaates, die Zukunft Jerusalems als Hauptstadt Israels und der Palästinenser sowie die Verwaltung der religiösen Heiligtümer. Die Umsetzung und Einhaltung des Vertrages sollte durch eine internationale Beobachtertruppe gewährleistet werden.

Beide Parteien hätten sehr schmerzhafte Kompromisse machen müssen, betonte Calmy-Rey damals. So waren die Palästinenser erstmals vom Rückkehrrecht der 4.1 Mio. Flüchtlinge nach Israel abgerückt und stimmten einem Gebietsaustausch mit Israel zu.

Die damalige israelische Regierung unter Ariel Sharon lehnte die Genfer Initiative kategorisch ab, Palästinenserführer Yasser Arafat soll das Abkommen unterstützt haben, wenn auch nicht offiziell.