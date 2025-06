Legende:

Anhängerinnen und Anhänger der Partei Nationaler Widerstandsrat Iran (National Council of Resistance of Iran) protestierten am 3. November 2023 vor der UNO in Genf gegen den Vorsitz des iranischen Regimes im UNO-Menschenrechtsforum.

Keystone/SALVATORE DI NOLFI