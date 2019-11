Noch wenige Tage bleiben, um die Krankenkasse zu wechseln. Höchste Zeit also, Prämien zu vergleichen. Das geht beispielsweise mit Priminfo, dem offiziellen Prämienrechner des Bundes. Doch wer im Internet nach «Priminfo» sucht, landet mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht direkt beim Bund, sondern auf der Seite «krankenkassenadmin.ch». Denn in den Suchresultaten von Google erscheint diese ganz oben mit dem Hinweis: «Vergleichen Sie die Priminfo-BAG-Prämien in wenigen Minuten mit unserem Prämienrechner. Mit Prämien vom Bundesamt für Gesundheit (BAG).»

Seite einer privaten Makler-Firma

Wer den Link anklickt, wird weitergeleitet auf eine Seite mit dem Titel «Priminfo BAG – der Prämienrechner des BAG». Das erweckt den Anschein, man sei auf der Internetseite des offiziellen Prämienrechners des Bundes. Hier können Interessierte nun über ein Formular das mögliche Sparpotential berechnen und auch gleich eine Offerte bestellen.

Dass es sich nicht um die Seite des Bundes handelt, wird erst beim Durchlesen des Kleingedruckten klar: «Den Priminfo-Prämienrechner des BAG erreichen Sie online unter priminfo.admin.ch», heisst es dort. Und im Impressum ist ersichtlich, dass die Seite der privaten Makler-Firma SSM Partner in Ebikon (LU) gehört.

«Ich fühle mich getäuscht»

Dass die Makler-Seite leicht mit jener des Bundes zu verwechseln ist, zeigt der Fall einer «Espresso»-Hörerin. Die junge Frau wollte Prämien vergleichen und landete nach der Internet-Suche prompt auf «krankenkassenadmin.ch». Dort füllte sie das Formular aus und erwartete eigentlich einen neutralen Vergleich verschiedener Prämien. «Einen Vergleich gab es nicht, dafür rief mich später ein Herr an, der mir gleich einen neuen Krankenkassen-Vertrag andrehen wollte.»

«Ich fühle mich getäuscht», sagt sie. «Die Seite gibt vor, sie sei vom Bundesamt für Gesundheit, was nicht stimmt.»

Hilfreicher Link BAG Prämienrechner 2020 , Link öffnet in einem neuen Fenster

Firma weist Vorwürfe «vehement» zurück

Gegenüber «Espresso» nimmt Davide Spadea, Geschäftsleitungsmitglied von SSM Partner, Stellung. Den Vorwurf, seine Internetseite setze es bewusst auf Verwechslung an, weist er «vehement» zurück. «Die Seite des Bundes und die unsere haben optisch keinen Zusammenhang.» Es gebe wohl nur «in sehr geringem Masse» Verwechslungen, und zwar «nur deshalb, weil die entsprechenden Nutzer schneller klicken als sie lesen».

Zudem betont Spadea, die Abkürzung «admin», welche in der fraglichen Seite verwendet wird, gehöre nicht dem Bund «und ist auch nicht schützbar».

Bild 1 / 3 Legende: Die Überschrift «Priminfo BAG» trügt, denn mit dem Bundesamt für Gesundheit hat die Website nichts zu tun. screenshot Bild 2 / 3 Legende: Die URL endet wie bei Links vom Bund auf «admin.ch», doch bei der Website handelt es sich um eine Maklerfirma. Screenshot Bild 3 / 3 Legende: Der offizielle Prämienrechner des BAG ist auch farblich ähnlich. screenshot

Bund bezeichnet Seite als «irreführend»

Beim Bundesamt für Gesundheit kann man diese Argumentation nicht nachvollziehen. Mediensprecher Jonas Montani sagt: «Nach eingehender Prüfung sind wir der Ansicht, dass diese Seite irreführend ist.» Man habe die Betreiber aufgefordert, die Seite zu löschen. «Eine entsprechende Bestätigung der Betreiber steht noch aus.»