Auch wenn man vom Wohnkanton in der Regel automatisch auf die Prämienverbilligung hingewiesen werde, lohne es sich, das Thema auch bei sich selbst auf dem Radar zu behalten. Wenn man das Gefühl habe, man sei vergessen gegangen in Sachen Prämienverbilligung: Unbedingt bei der SVA des Wohnkantons nachhaken, rät Andreas Dummermuth von der Ausgleichskassen-Konferenz. In der Regel findet man bei den SVA auch online wichtige Informationen. Die einen haben Rechner aufgeschaltet, wo man seine Daten eingeben kann und dann einen Hinweis erhält, ob man allenfalls eine Vergünstigung zugute hat oder nicht. Falls das Budget wegen der Krankenkassenprämie in Schieflage gerät, lohne es sich, direkt Kontakt zur Krankenkasse aufzunehmen, empfiehlt Sozialarbeiterin Andrea Gärtner von der Caritas Zürich. «Es hat sich gezeigt, dass die meisten Krankenkassen sich auf Ratenzahlungen eingelassen haben.»