Auffällig viele Familien nahmen an der Friedensdemo teil – es wurde auch Kritik am Bundesrat laut.

Der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine treibt Schweizerinnen und Schweizer in Scharen auf die Strasse. Bis zu 20'000 Menschen versammelten sich laut den Organisatoren am Samstagmittag auf der Berner Schützenmatte. Viele Leute trugen aus Solidarität ukrainische Flaggen und Peace-Fahnen mit sich. Die Stimmung war ruhig und zugleich aufgeheizt.

Die Menschen haben eine grosse Wut im Bauch: «Putin ist ein Verbrecher. Der eklatante Bruch des Völkerrechts macht mich unglaublich wütend», sagte ein Kundgebungsteilnehmer zu einem Reporter von SRF.

Schweiz soll 10'000 Flüchtlinge aufnehmen Box aufklappen Box zuklappen In einem gemeinsamen Aufruf forderten die Organisatoren der Kundgebung den Bundesrat auch auf, schon jetzt Vorkehrungen treffen, damit so rasch als möglich mindestens 10'000 Schutzsuchende aus der ukrainischen Krisenregion in der Schweiz aufgenommen werden könnten. «Empfangen wir alle Menschen, die Schutz suchen, mit offenen Armen», sagte Julia Küng, Co-Präsidentin der Jungen Grünen.



SP-Co-Präsident Cédric Wermuth sprach zu den Protestierenden – und attackierte in einer Rede den Bundesrat scharf. «Die Regierung muss endlich Rückgrat zeigen, Sanktionen verhängen. Es ist absolut verantwortungslos, dass die Regierung Milliarden russische Gelder nicht sofort einfriert», so Wermuth unter tosendem Applaus der Kundgebungsteilnehmenden. Zustimmung gab es für weitere Rednerinnen und Redner, die unter anderem «Nein zum Krieg von Putin, Nein zu allen Kriegen» ausriefen und «keinen Franken dem Aggressor» forderten.

Bild 1 / 9 Legende: Der Krieg in der Ukraine bewegt auch die Menschen in der Schweiz. SRF Bild 2 / 9 Legende: Zwischen 10'000 und 20'000 Menschen haben am Samstag in Bern gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Keystone Bild 3 / 9 Legende: Bei den Demonstranten waren Menschen jeglichen Alters auszumachen. Keystone Bild 4 / 9 Legende: Gemäss SRF-Reporter Adrian Müller ist es die grösste Friedensdemo, die Bern seit den Protesten gegen den Irak-Feldzug der USA 2003 gesehen hat. Keystone Bild 5 / 9 Legende: Zur Demonstration aufgerufen hatte eine breite Allianz von Bewegungen, Organisationen und Parteien. SRF Bild 6 / 9 Legende: Viele Demonstranten kritisieren die Haltung des Bundesrats. Keystone Bild 7 / 9 Legende: Die Schweiz müsste ein deutliches Signal aussenden, so viele der Teilnehmer. SRF Bild 8 / 9 Legende: Die Message auf den Schildern ist klar und unmissverständlich. SRF Bild 9 / 9 Legende: Viele der Teilnehmer distanzieren sich von der Haltung des Bundesrats. SRF

Danach zog der hunderte Meter lange Demonstrationszug durch die Berner Gassen. «Freie Ukraine, nieder mit Putin», skandierte eine junge Frau. Es nahmen auffällig viele Familien mit Kindern an der bewilligten Demo teil. «Ich will nicht, dass meine Kinder in einer kriegerischen Welt aufwachsen», sagte eine Mutter. Auf dem Kornhausplatz machte die Menge kehrt und zog anschliessend wieder Richtung Schützenmatte. Wegen des Wochenmarktes durften die Organisatoren nicht vor das Bundeshaus marschieren.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Krieg in der Ukraine Friedensdemo darf nicht auf den Bundesplatz 25.02.2022 Mit Audio

Grösste Friedensdemo seit dem Irak-Krieg

Chris aus dem Kanton Aargau hat momentan andere Sorgen. Er verbrachte vor einigen Jahren mehrere Monate in der Ukraine, seine Freundin weilt derzeit in Kiew. «Obschon sie sich an einem sicheren Ort befindet, mache ich mir natürlich grosse Sorgen». Er sei jedoch erfreut, wie viele Menschen heute in Bern gegen das Putin-Regime auf die Strasse gingen.

In der Tat: Die Bundesstadt erlebte am Samstag die grösste Friedensdemonstration seit 2003, als 40'000 Personen gegen die US-Invasion im Irak protestierten.

Zu Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine war am Samstag auch in Genf, Bellinzona, Basel und Luzern aufgerufen worden. Bereits am vergangenen Donnerstag war es zu Spontankundgebungen in mehreren Schweizer Städten gekommen, an denen insgesamt weit über tausend Menschen teilgenommen hatten.