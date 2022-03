Der Schutzstatus S ist im Asylgesetz vorgesehen und gewährt Menschen für die Dauer einer schweren Gefährdung, insbesondere während eines Krieges, vorübergehend Schutz. Das Instrument wurde aufgrund der Jugoslawien-Kriege in den 1990er-Jahren geschaffen. Damit soll auch das Asylsystem entlastet werden. Das mit dem Ausweis S verbundene Aufenthaltsrecht in der Schweiz ist auf ein Jahr befristet, kann aber verlängert werden. Der Status S ermöglicht es auch, Familienangehörige nachzuziehen.



Bei der Reisefreiheit oder der Erwerbstätigkeit schlägt der Bundesrat Anpassungen am Status S vor, damit er gleichwertig wird wie der Status, den die EU-Mitgliedstaaten den Ukrainerinnen und Ukrainern gewährt. Damit wird sichergestellt, dass die Personen auch nach 90 Tagen im Schengen-Raum reisen und bereits nach einem Monat einer Erwerbstätigkeit nachgehen können.



Die Unterbringung erfolgt direkt in den Kantonen oder auch in Privatunterkünften. Der Bund entschädigt die Kantone pauschal für Unterbringung, Krankenversicherung und Betreuung.



Wenn der Status S nach fünf Jahren noch nicht aufgehoben worden ist, erhalten die Betroffenen eine Aufenthaltsbewilligung B.