In der Region Winterthur ist es zu zwei Polizeieinsätzen gekommen.

In Hettlingen rückte die Polizei am Freitagabend wegen häuslicher Gewalt aus.

Aufgrund eines Einbruchsversuchs ist in Pfungen am Samstagmorgen die Spezialeinheit Diamant zum Einsatz gekommen.

Beim Polizeieinsatz in Hettlingen sind mehrere Personen verletzt worden, darunter zwei Polizeiangehörige.

Beim Einsatz sei es zu einer Schussabgabe durch die Polizei gekommen. Dabei sei ein 37-jähriger Mann verletzt worden, meldet die Kantonspolizei Zürich. Wie es dazu kam, wird momentan abgeklärt.

Grosser Polizeieinsatz auch in Pfungen ZH

Die Zürcher Kantonspolizei hat in Pfungen zwei Männer festgenommen, die in ein Waffengeschäft einbrechen wollten. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage entsprechende Berichte auf Newsportalen. Auch die Sondereinheit Diamant stand im Einsatz.

Die mutmasslichen Täter waren mit einem Fahrzeug gegen die Scheibe des Geschäfts gefahren. Im selben Laden waren bei einem Einbruch Ende Mai rund 50 Faustfeuerwaffen entwendet worden, wie der Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA weiter sagte.

Während einer der beiden Einbrecher noch auf dem Gelände verhaftet werden konnte, sass der zweite laut der Kantonspolizei bereits im Fluchtfahrzeug. Um ihn am Wegfahren zu hindern, habe ein Polizist einen gezielten Schuss in den Boden abgegeben, worauf der Mann anhielt und ebenfalls verhaftet werden konnte. Verletzt worden sei niemand.

In Pfungen war die Spezialeinheit Diamant im Einsatz.

Der Grund für den Polizeieinsatz in Pfungen war ein Einbruchsversuch in ein Waffengeschäft, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Noch während der Festnahme habe einer der Männer gegenüber der Polizei eine Drohung geäussert: Sollte das Gebäude betreten werden, könne es zu einer Explosion kommen. Die Polizei nahm diese Warnung ernst, sperrte das Gebiet rund um das Waffengeschäft weiträumig ab und unterbrach vorsorglich auch den Bahnverkehr auf der nahegelegenen Linie – rund 80 Meter vom Tatort entfernt. Die Züge fuhren zwischen 5:30 Uhr und 8:15 Uhr nicht mehr durch Pfungen.

Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich durchsuchten das Gebäude gründlich, konnten jedoch keine gefährlichen Gegenstände finden. Nach der Entwarnung wurden die Absperrungen aufgehoben.

Die beiden Tatverdächtigen befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam und werden befragt. Sie sollten im Anschluss der Staatsanwaltschaft Zürich 1 zugeführt werden. Untersucht wird unter anderem ein silberfarbener Skoda mit slowakischen Kennzeichen, der hinter dem Bahnhof Pfungen abgestellt war.

Diebstähle in Schweizer Waffengeschäften häufen sich

In letzter Zeit häuften sich Diebstähle in Schweizer Waffengeschäfte. Einen allfälligen Zusammenhang mit dem Fall von Pfungen werde man untersuchen, sagte der Sprecher der Zürcher Polizei.



Am 17. Juli hatten Unbekannte Faustfeuerwaffen in Altstätten SG entwendet. Am 21. Juli brachen Täter in Evionnaz VS und in Gossau SG in Waffengeschäfte ein. Im Fall Evionnaz wurden zwei mutmassliche Täter innert eines Tages gefasst. Eine dritte Person ist flüchtig.