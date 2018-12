Die SAMW hat die neuen Richtlinien, Link öffnet in einem neuen Fenster heute ins Netz gestellt, sie sind also ab heute öffentlich zugänglich. Es handelt sich – wie bei allen Richtlinien – um Empfehlungen. Die Ärztegesellschaft FMH wird an ihrer nächsten Versammlung darüber beschliessen. Danach sind die Richtlinien für Ärzte und Ärztinnen verbindlich.