Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) ist massgebend, weil sich die meisten Kantone an ihre Richtlinien halten. Sie bietet eine gewisse wissenschaftliche Basis für die Höhe der Sozialhilfebeträge. Diese soll den Lebensunterhalt sowie die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. In den letzten Jahren sei bereits gekürzt worden: bei Grossfamilien, bei Jungen Menschen, so die Skos. Weitere Kürzungen wären in ihren Augen für die Betroffenen existenzgefährdend.